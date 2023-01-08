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Çamlıca Camisi otoparkını stokçular işgal etmiş

Otomobil fiyatlarındaki artışı fırsat bilen stokçuların, İstanbul Anadolu yakasında inşaa edilen Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkına çok sayıda otomobili istiflediği iddia edildi

08 Ocak 2023 Pazar 22:41
Çamlıca Camisi otoparkını stokçular işgal etmiş

Çamlıca Camisi otoparkını stokçular işgal etmiş



Büyük Çamlıca Camisi'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü.

İstanbul Üsküdar'da yeni yapılan ünlü Çamlıca Camisi otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen yurttaş, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi.

göre, özellikle son yıllarda yurttaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camisi otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"BUNLAR DA FIRSATÇILAR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir yurttaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 09.01.2023 00:50
Anahtar Kelimeler:
çamlıca CamiiOtomobil Stok
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