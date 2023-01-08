Çamlıca Camisi otoparkını stokçular işgal etmiş





Büyük Çamlıca Camisi'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü.

İstanbul Üsküdar'da yeni yapılan ünlü Çamlıca Camisi otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen yurttaş, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi.

#Bodrum Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkı. AKP'li araç kiralama şirketlerinin araçlarının bedava otoparkı olmuş. Herkes hayal eder , AKP yapar. pic.twitter.com/CCQo6qxEdc — Faruk Mangırcı (@FarukMang) January 8, 2023

göre, özellikle son yıllarda yurttaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camisi otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"BUNLAR DA FIRSATÇILAR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir yurttaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.