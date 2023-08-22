Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyüyor, çok sayıda köy boşaltılırken, Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu

22 Ağustos 2023 Salı 22:11
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı

Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı


Çanakkale'de öğle saatlerin çıkan orman yangını tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. Yangın yüzünden çok sayıda köy boşaltıldı. Alevlerin yaydığı ışık gece çevredeki yerleşim birimlerinden de görünüyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 6 köy boşaltılırken yangın nedeniyle Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Kayadere köyünün ardından Ulupınar ve Belen köylerinin de boşaltılacağını duyurdu. Alevlerin saat 19:20 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesi kampüslerine de yaklaştığı görüldü.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Köyler boşaltılıyor

Yapılan yazılı açıklamada, "Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.


Çok sayıda yol kapatıldı

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte.

Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale boğazı gemi trafiğine tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Çanakkale'de çıkan ve rüzgar sebebiyle yayılan orman yangını nedeniyle Çanakkale boğazı gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi" denildi.

Ekipler teyakkuzda

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:14
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıÇanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı
Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı
İstanbul'un su kaynakları tükeniyor | İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı
İstanbul'un su kaynakları tükeniyor | İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı
Yalova'da deprem gerçeği paneli | 24 yıldır unutulmayan acı
Yalova'da deprem gerçeği paneli | 24 yıldır unutulmayan acı
Anıtkabir'e cami | Elinizi atmadığınız bir orası kalmıştı
Anıtkabir'e cami | Elinizi atmadığınız bir orası kalmıştı
Barış Pehlivan yeniden cezaevine girdi
Barış Pehlivan yeniden cezaevine girdi
Erdoğan'ın danışmanı, Hatay yerine Konakcı'ya sahip çıktı
Erdoğan'ın danışmanı, Hatay yerine Konakcı'ya sahip çıktı
Basra sıcakları Adana'yı kavurdu | Güneşte sucuklu yumurta pişirdiler
Basra sıcakları Adana'yı kavurdu | Güneşte sucuklu yumurta pişirdiler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim