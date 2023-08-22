Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı



Çanakkale'de öğle saatlerin çıkan orman yangını tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. Yangın yüzünden çok sayıda köy boşaltıldı. Alevlerin yaydığı ışık gece çevredeki yerleşim birimlerinden de görünüyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 6 köy boşaltılırken yangın nedeniyle Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.

☑️Bizim ormanlarımız canımızdı, ormanlardan bir dal kesenin başı kesilirdi biz öyle bir millet idik, şimdi mili olduk! #Canakkale yanıyor keçiler kuzular orman hayvanları yanıyor.



☑️Yanıyor mu yakılıyor mu bilmem ama yangınlarımızın olduğu gerçeği yıllardır var neden önlem… pic.twitter.com/nNJbDFzrzt — TONYUKUK (@tonyukuk222) August 22, 2023

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Kayadere köyünün ardından Ulupınar ve Belen köylerinin de boşaltılacağını duyurdu. Alevlerin saat 19:20 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesi kampüslerine de yaklaştığı görüldü.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Köyler boşaltılıyor

Yapılan yazılı açıklamada, "Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.



Çok sayıda yol kapatıldı

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte.

Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

CİĞERLERİMİZ YANIYOR!



Çanakkale’de çıkan yangında birçok köy boşaltıldı ve bazı yollara giriş kapatıldı.



Yeterli ekipman mı yok? Manavgat yangınından ders çıkartılmadı mı ?

#Çanakkale pic.twitter.com/sLvmsB2Njc — Ozan Balık (@ozan_blk07) August 22, 2023

Çanakkale boğazı gemi trafiğine tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Çanakkale'de çıkan ve rüzgar sebebiyle yayılan orman yangını nedeniyle Çanakkale boğazı gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi" denildi.

Ekipler teyakkuzda

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.