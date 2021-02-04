Çanakkale'de köylülerin termik santral zaferi





Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş, İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar temyize götürülmüştü. Danıştay 6. Daire, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen "ÇED Olumlu Kararının İptali" kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. Ancak İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, Davalı İdare tarafından tekrar temyize götürülmüştü. Temyizin reddine ve alınan kararın onanmasa karar veren Danıştay 6. Daire, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunu duyurdu. Verilen karar, emek veren tüm kuruluş ve yetkilileri sevindirdi.

Daha önce mahkemenin verdiği iptal kararında; santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak projenin ÇED raporu hakkında verilen olumlu kararının kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.

Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı köylerinde yapılması planlanan 200 MW kurulu güce sahip ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülen santralin iptali için 2016 yılında başlayan çalışmalar neticeye ulaşmış oldu.

Tüm itirazlara rağmen gündeme gelmeye devam etmişti

Yöre halkının çabalarıyla daha önce yapımı üç kez durdurulan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. TEMA Vakfı ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile meslek örgütlerinin bilimsel gerekçelerine rağmen proje için 2018 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti. Üst üste iki kez bilirkişi keşfinin gerçekleştirildiği davada iki bilirkişi raporu da projenin ekosistem üzerinde yaratacağı baskıyı dile getiriyor ve projeyi kamu yararına aykırı buluyordu.