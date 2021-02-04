Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çanakkale'de köylülerin termik santral zaferi

Danıştay onadı, Çanakkale'de Çırpılar Köyü sakinlerinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı, köy yakınlarına kömürlü termik santral kurulamayacak.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:37
Çanakkale'de köylülerin termik santral zaferi

Çanakkale'de köylülerin termik santral zaferi


 

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş, İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar temyize götürülmüştü. Danıştay 6. Daire, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen "ÇED Olumlu Kararının İptali" kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi. 

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. Ancak İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, Davalı İdare tarafından tekrar temyize götürülmüştü. Temyizin reddine ve alınan kararın onanmasa karar veren Danıştay 6. Daire, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunu duyurdu. Verilen karar, emek veren tüm kuruluş ve yetkilileri sevindirdi. 

Daha önce mahkemenin verdiği iptal kararında; santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak projenin ÇED raporu hakkında verilen olumlu kararının kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.  

Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı köylerinde yapılması planlanan 200 MW kurulu güce sahip ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülen santralin iptali için 2016 yılında başlayan çalışmalar neticeye ulaşmış oldu. 

Tüm itirazlara rağmen gündeme gelmeye devam etmişti

Yöre halkının çabalarıyla daha önce yapımı üç kez durdurulan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. TEMA Vakfı ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile meslek örgütlerinin bilimsel gerekçelerine rağmen proje için 2018 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti. Üst üste iki kez bilirkişi keşfinin gerçekleştirildiği davada iki bilirkişi raporu da projenin ekosistem üzerinde yaratacağı baskıyı dile getiriyor ve projeyi kamu yararına aykırı buluyordu. 

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleYeniceçırpılar KöyüTermik Santral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı
Melih Bulu istifa etmemesini Kılıçdaroğlu'na bağladı
Kadıköy'de gösteriye polis müdahalesi, çok sayıda gözaltı var
Kadıköy'de gösteriye polis müdahalesi, çok sayıda gözaltı var
Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı
Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis baskını, 159 gözaltı var
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis baskını, 159 gözaltı var
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı
Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti
Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti
Mert İntepe | Trafikte saygıyı hatırlamamız lazım
Mert İntepe | Trafikte saygıyı hatırlamamız lazım
Trakya beyaza büründü | Lüleburgaz'dan kartpostallık görüntüler
Trakya beyaza büründü | Lüleburgaz'dan kartpostallık görüntüler
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur ve fırtına geliyor
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur ve fırtına geliyor
İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi
İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim