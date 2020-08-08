Çanakkale Gezi Rehberi

Türk askerlerinin mabedi Çanakkale, zengin tarihi, eşsiz doğası ve masmavi denizi ile ülkemizin en güzel gezilecek yerlerinden biridir. Geçmişi Kalkolitik döneme uzanan şehir, elverişli iklimi ile yılın dört mevsimi konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmaktadır. Şehrin görülmesi gereken birbirinden güzel yerlerinin yanı sıra eşsiz lezzetleri, keyifli bir gece hayatı ve birbirinden eğlenceli festivalleri bulunmaktadır.

Çanakkale Gezilecek Yerler

Çanakkale Şehitliği & Şehitler Anıtı1915 yılında, Çanakkale Muharebeleri’nde hayatını kaybeden Türk askerleri anısına yaptırılmıştır. İsmail Kurt, Feridun Kip ve Doğan Erginbaş’ın ortak tasarımı olan Şehitler Anıtı ise uzaktan bakıldığında “M” harfini andırmaktadır.

Çanakkale Merkez şehrin en hareketli noktasıdır. Saat kulesini, Truva filmi için yaptırılan atı ve boğaz manzarası eşliğinde kordon yürüyüşünü unutulmaz tatil anılarınızın içine ekleyebilirsiniz.

Çanakkale Deniz Müzesi bir deniz müzesi olmasına rağmen, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan silahların da burada sergilenmesinden dolayı 1. sınıf askeri müze sıfatına sahiptir. Nusret Mayın Gemisi’nin birebir boyutta maketi müzede sergilenmektedir.

Truva Antik Kenti dünyanın en meşhur antik kentlerinden biridir. M.Ö. 3000’lü yıllarda ilk yerleşimin başladığı bu antik kent, Dünya Miras Listesi’nde de yer almaktadır.

Assos Antik Kenti şehrin en yüksek ve en güzel manzaraya sahip noktasına konumlandırılmıştır. M.Ö 900’lü yıllarsa kurulan bu antik kent içerisinde Athena Tapınağı, Agora, amfi tiyatro, surlar ve nekropol yer almaktadır. Keyifli bir tarih gezisinin yanı sıra güneşin doğuşu ve güneşin batımında manzarası için tercih edilmektedir.

Çimenlik Kalesi İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Tüm ihtişamı ile geçmişten günümüze sağlam kalan kale, günümüzde askeri müze olarak hizmet vermektedir.

Aynalı Çarşı şehrin tarihi ve turistik çarşısıdır. Çanakkale Türküsü’nde adı geçmektedir.

Kadırga Koyu Assos’a 2 km uzaklıkta yer almaktadır. Uzun bir plaja sahip olan koy, özellikle yaz aylarında şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir.

Gökçeada Türkiye’nin en büyük adasıdır. Doğal güzellikleri ve masmavi denizi ile şehre turizm değeri kazandıran noktalardan biridir.

Bozcaada Türkiye’nin üçüncü büyük adasıdır. Ada sokakları, kalesi, şarap fabrikaları ve eşsiz doğası ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktadır.

Soğanlıdere Vadisi Gelibolu’nun en dikkat çeken noktalarından biridir. Askerler için konaklama, tedavi ve toplanma merkezidir. Ayrıca burada Soğanlıdere Şehitliği de yer almaktadır.

Melek Hanım Çiftliği savaş zamanı, çiftliğinde revir oluşturarak askerlerin yaralarını saran Melek Hanım’a aittir.

Morto Koyu Çanakkale Şehitliği Anıtı’na ev sahipliği yapmasının yanı sıra masmavi bir denize ve eşsiz bir doğaya sahiptir. Çıkarma zamanı İngiliz zırhlısı Goliath burada batmıştır.

Seddülbahir Köyü çıkarmanın en sert geçtiği yer olarak tarihteki yerini almıştır. Burada bomba düşmeyen tek bir metrekarenin kalmadığı söylenmektedir.

Tekke Koyu son kalan İngiliz askerlerinin tekne ile kaçtığı yer olarak anılmaktadır.

Dur Yolcu AnıtıDeğirmen Burnu Tabyası’nın arkasında yer alan tepededir. Bir devrin battığı yeri hatırlatmaktadır.

Kilitbahir Kalesi Fatih Sultan Mehmet tarafından Çimenlik Kalesi’nin karşısına inşa ettirilmiştir. Çanakkale Savaşı’nda oldukça önemli bir yere sahiptir. Yemyeşil bir alanla, masmavi denizin kesişim noktasında tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Anzak Koyu 650 metrelik bir sahil şerididir. Anzak askerlerinin ikmal bölgesidir.

Arıburnu Gelibolu’nun denize uzanan en uç noktasıdır. 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nda önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Düz Tepe büyük direnişin yaşandığı tepedir. Mustafa Kemal Atatürk burada “cephaneniz yoksa, süngünüz var” sözlerini sarf etmiştir.

Conkbayırı Mustafa Kemal Atatürk’ün gazi olduğu yerdir. Burası Çanakkale Savaşı’nın dönüm noktasıdır.

Bakkal Salim Müzesi oldukça dikkat çeken bir hikayeye sahiptir. Bakkal Salim, savaştan kalan ne varsa toplayıp bakkalında sergilemeye başlamıştır. Daha sonra halkın da savaşla ilgili objeleri toplaması ile büyüyen koleksiyon en sonunda bir müze halini almıştır.

Arkeoloji Müzesi şehrin ilk yerleşiminden bu yana en önemli eserlerini deneyimleme olanağı sunmaktadır.

Çanakkale Saat Kulesi şehir merkezinde yer almaktadır. 1896 senesinde inşa edilen kule, estetik görünümü ile hayranlık uyandırmaktadır.

Kaz Dağları Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin en güzel doğal güzelliklerinden biri olan Kaz Dağları, dünyanın en bol oksijene sahip ikinci yeridir.

Çanakkale’de Ne Yenir?

Yalova Restaurant, kordonda denize sıfır bir lezzet deneyimi için en doğru adrestir. Şehrin en meşhur restoranıdır. Deniz ürünleri ve mezeleri oldukça lezzetlidir.

Sardalye, küçük ve salaş bir işletmedir. Balık ekmek denince Çanakkale’de akla ilk gelen adrestir.

Kadir Usta, Çanakkale’nin meşhur peynir helvasını sunan popüler işletmedir.

Asil Balık Evi, deniz ürünlerinden hazırlanan farklı alternatifleri ile dikkat çekmektedir. Balık böreğinden, balık mantısına özel lezzetleri burada tadabilirsiniz.

Hektor Şarap Evi &Restaurant, Çanakkale Boğazı manzarasına karşı konuklarını ağırlamaktadır. Leziz balık menüsü ve ev yapımı şarapları ile meşhur mekan, salaş atmosferiyle de dikkat çekmektedir.

Balıkçı 286, dünya lezzetleri ile boğaz manzarasını buluşturmaktadır. Balık, kebap ve ızgara seçenekleri ile işletmenin oldukça zengin bir menüsü bulunmaktadır.

Tarihi Zafer Peynir Helvacısı da tıpkı Kadir Usta gibi peynir helvasında öne çıkan işletmelerden biridir. 1950 yılından bu yana aynı kaliteyi ve lezzeti sunmaktadır.

Bozcaadalı Veli Dede Fırını, ada ile bütünleşmiş en özel işletmelerden biridir. Damla sakızlı bademli kurabiyeleri ve ada meyvelerinden hazırlanan reçelleri çok meşhurdur.

Bozcaada Çiçek Pastanesi en çeşitli kurabiyeleri belki de tüm Türkiye’de görebileceğiniz en özel noktalardan biridir. Çikolatalı çatlak kurabiyesi ve badem lokumu oldukça meşhurdur.

Şirvan Döner, şehrin en meşhur dönercisidir. Öğlen 12.00’de servise başlayan işletmede, 3 saat gibi bir sürede döner tükenmektedir.

Gülen Pide, Çanakkale’nin en meşhur restoranları arasında yer almaktadır. Bir şubesinde sadece lahmacun ve pide, diğerinde ise sadece pizza sunan işletmede, kıymalı – kaşarlı pide en çok beğenilen lezzettir.

Doğan Pastanesi, Çanakkale’nin en meşhur dondurmacısıdır.

Çanakkale Gece Hayatı

Çanakkale’de gece hayatının en hareketli noktaları Barlar Sokağı, Saat Kulesi Meydanı ve Kordon Boyu’dur.

Yalı Hanı, yaz aylarında en çok tercih edilen işletmelerden biridir. Bahçesi de bulunan mekanda rock müzik severler bir araya gelmektedir. Canlı müzik organizasyonları bulunmaktadır.

Hayal Kahvesi, hizmet verdiği diğer şehirlerde olduğu gibi Çanakkale’de de kaliteli eğlencenin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Canlı müzik için en çok tercih edilen işletmeler arasında yer almaktadır.

Şişe, birahaneyi anımsatan dekorasyonu ile dikkat çekmektedir. Şehirde gece hayatı genellikle gece 01.00 gibi sona erse de bu mekanda daha geç saatlere kadar eğlenmek mümkündür.

Benzin, şehrin en kaliteli mekanları arasında yer almaktadır. Genellikle şehre gelen yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir.

Fener, açık havada eğlenmek isteyenlerin tercih ettiği işletmeler arasında yer almaktadır. Samimi atmosferi ve lezzetli içkileri ile dikkat çekmektedir.

Hedon Bar, jazz müzik sevenlerin ilk tercihidir.

Barba Yorgo Tavernası, Gökçeada’nın tek tavernasıdır. Yunan ezgileri eşliğinde keyifli bir akşam sunmaktadır.

Simyon Meyhane, Bozcaada’nın en popüler mekanları arasında yer almaktadır. Rakıların küçük bardaklarda, şarapların reçina kadehlerinde sunulduğu işletme, özel lezzetleri, kaliteli müziği ve nostaljik atmosferi ile dikkat çekmektedir.

Çanakkale Festivalleri ( Etkinlikleri ) Ve Çanakkale’ye Ne Zaman Gidilmeli?

Güvercin Festivali, her yıl Ocak ayında düzenlenmektedir. Çanakkale, Bursa ve Balıkesir bölgelerinden çok sayıda katılımın sağlandığı organizasyonda güvercin yarışmaları gerçekleştirilmektedir.

Geleneksel Umurbey Deve Güreşi Festivali, her yıl Şubat ayında düzenlenmektedir. Ege ve Marmara bölgelerinden develer festival kapsamında yarışmaktadır.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Kutlamaları, her yıl 18 Mart’ta düzenlenmektedir. Şehitleri anmak adına dualar edilir.

Geleneksel Kaz Dağı Doğa Şenlikleri, her yıl Haziran ayında gerçekleşmektedir. Kaz Dağları’nın eşsiz doğasının keşfi ve tanıtımı amacı ile düzenlenen festivalde, doğa gezilerinin yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtımı da yer almaktadır.

Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali, her yıl Eylül ayında düzenlenmektedir. Adada yer alan şarap ve üzüm yetiştiricilerinin sembolik bağ bozumu ile başlayan organizasyon boyunca üzüm yarışmaları, futbol turnuvaları, resim sergileri, tavla, paneller, tiyatro ve konser etkinlikleri yer almaktadır.

Ayvacık Hayvan ve Emtia Panayırı, her yıl Bayramiç’te Ağustos ayında gerçekleşmektedir. Yaylacılık ve panayır kültürünün yaşatılması adına düzenlenmektedir.

Kara Savaşlarının Yıldönümü, her yıl 24 – 25 Nisan tarihlerinde gerçekleşmektedir. Türkiye, Yeni Zelanda, Almanya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve İrlanda temsilcileri ve askerleri katılmaktadır.

Uluslararası Troia Festivali, her yıl Ağustos ayında düzenlenmektedir. Tiyatro oyunlarından atölyelere, dans gösterilerinden konserlere renkli anlara ev sahipliği yapmaktadır.

Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali, 2005 yılından bu yana düzenlenmektedir. Sergilerin yanı sıra birbirinden keyifli aktivitelerle çocuklar eğlenceli anlar yaşamaktadır.

Kayısı Festivali her yıl Temmuz ayının ilk haftası gerçekleştirilmektedir. Kayısıların tanıtımı amacı ile düzenlenmektedir.

Biga Kültür ve Sanat Festivali, her yıl Haziran ayının ilk haftasında gerçekleşmektedir. Belediye tarafından düzenlenen festivalde, çeşitli sergiler ve kültüre aktiviteler yer almaktadır.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, her yıl Ekim – Kasım ayları arasında düzenlenmektedir. Ekolojik dengeye dikkat çekme amacı ile gerçekleşmektedir.

Çanakkale konumu dolayısı ile geçiş ikliminin hakim olduğu bir şehirdir. Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin etkileri görülmektedir. İlkbahar ve yaz ayları şehri gezmek için en uygun dönemlerdir. Yine de kış aylarında da sakin bir tatil için Çanakkale tercih edilmektedir. Çanakkale’de deniz sıcaklıklarının yüzmeye en uygun olduğu dönemler ise Haziran – Eylül ayları arasıdır. Yılın diğer mevsimleri ise doğa turları ve tarih gezileri için tercih edilmektedir. Çanakkale’nin birbirinden keyifli festivallerine katılmak isterseniz, şehirde hem bahar, hem yaz hem de kış aylarında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Konaklamanız için Çanakkale’nin Popüler Otelleri

Manici Kasrı Çanakkale Havalimanı’na 75 km mesafede yer almaktadır. Oda kahvaltı konsepti sunan tesis bünyesinde 16 oda ve 1 adet a la carte restoran hizmet vermektedir. Denize 2.5 km mesafede yer alan tesisin özel plajı bulunmaktadır.

Kolin Hotel Çanakkale il merkezine 3 km mesafede yer almaktadır. 274 odaya sahip tesis, oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir. Denize sıfır konumu ile dikkat çeken otelde, 650 metre uzunluğunda sahil şeridi konukları beklemektedir. Tesis bünyesinde ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzları bulunmaktadır.

Koç Termal TesisleriÇanakkale şehir merkezine 93 km ve Çanakkale Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 102 km uzaklıkta yer almaktadır. Oda kahvaltı ve yarım pansiyon hizmet seçeneklerini konuklarının seçimine sunan tesiste, 24 oda mevcuttur. Tesis bünyesinde 1 adet termal havuz, dönüşümlü olarak bay – bayan ayrı şekilde hizmet vermektedir.

Kazdağı Termal ResortSpa Çanakkale şehir merkezine 69 km, Çanakkale Havalimanı’na 71 km uzaklıkta yer almaktadır. Yarım pansiyon konseptinde hizmet veren tesisin şık ve rahat 74 odası bulunmaktadır. Tesisin sunduğu olanaklar arasında 1 adet ortak açık havuz, 1 adet kapalı kadın ve 1 adet kapalı erkek termal havuz yer almaktadır.

Hilal Doğa Oteli Çanakkale’ye 50 km uzaklıkta yer almaktadır. Yemyeşil bir doğa içerisine kurulmuş olan tesiste, 5 adet ahşap ev, restaurant, kafe, 2 Türk Hamamı, 4 Aile Havuzu, 4 SPA hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde termal su özelliği bulunurken, doktorlar eşliğinde çeşitli kürler düzenlenmektedir.