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Çanakkale Savaşı anmasında 'Atatürk' diyemediler

Çanakkale Zaferi'nde Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan, Çanakkale Anmaları düzenleyen İZmir Bayraklı Kaymakamlığı'na Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan sert tepki

17 Mart 2023 Cuma 16:00
Çanakkale Savaşı anmasında 'Atatürk' diyemediler

Çanakkale Savaşı anmasında 'Atatürk' diyemediler

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadan Çanakkale Zaferleri'ni anan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakam'a Bayraklı Başkan Sandal’dan sert tepki geldi: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor!
İzmir’de Bayraklı Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adı bile geçmedi. Panele tepki gösteren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner’e “Atatürk demek zorunuza mı gidiyor” diye çıkıştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kapsamında İzmir’in Bayraklı ilçesinde kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü anma etkinliği düzenledi. İlçe müftülüğünün salonunda yapılan anmada Mustafa Kemal Atatürk’ün adı anılmadı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner'e tepki gösterdi. 

"ZORUNUZA MI GİDİYOR?"

Üner ile etkinlik sonunda tartışan Başkan Sandal, “Neden Atatürk diyemiyorsunuz? Atatürk demek zorunuza mı gidiyor? Çanakkale’yi doğru anlatmak lazım. Dünyanın içinde olduğu durumu anlatmak lazım, Birinci Dünya Savaşı’nı anlatmak lazım. Bu ülkenin ne halden ne hale geldiğini, milli mücadeleye katılanları anlatmak lazım. Çanakkale’nin bu ülkenin harcı olduğunu anlatmak lazım. Ama biz sıkıştırıyoruz bir salona olup bitiyor. Bizim meydanlarımız yok mu? Oralarda yapalım bu törenleri” diye çıkıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAtatürkMustafa Kemal AtatürkAnafartalar Zaferi
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