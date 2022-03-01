Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çanakkale savaşı için üretilmiş, 112 yıllık morfin

Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu.

01 Mart 2022 Salı 17:22
Çanakkale savaşı için üretilmiş, 112 yıllık morfin

Çanakkale savaşı için üretilmiş, 112 yıllık morfin

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bir askerin çantasında bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek" diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında yapılan restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu.

112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

"MORFİN OLABİLME İHTİMALİ YÜKSEK"

Namazgah Tabyası'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir şöyle konuştu:

"Sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içinde saklandığı için bugüne kadar korunmuş ama restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin, inceliğin, dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Tabii içi dolu olan bir serum şişesinin, bir flakonun belki o zaman da Çanakkale Savaşları sırasındaki bir askerin çantasında bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek."

"Buradaki bütün hatıraların, malzemelerin, o Mehmetçiğin kullandığı, Mehmetçiğin eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki bu gazi mekanlarındaki bütün o hatıraları yüksek olan malzemeleri, objeleri gün yüzüne çıkartıp, gelen ziyaretçimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale ruhunun bu toprakların nasıl oluştuğunun, bu kahramanlığın, o büyük destanın nasıl yazıldığını gelen ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız."


 

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ü Kocatepe'den nasıl sileceksiniz?
Atatürk'ü Kocatepe'den nasıl sileceksiniz?
Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor
Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı
Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı
Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı
Tekirdağ'da korkutan deprem | 4.1
Tekirdağ'da korkutan deprem | 4.1
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor
Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim