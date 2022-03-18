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Çanakkale Zaferi | Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosu orada kuruldu

Yedi Düveli Çanakkale'de durduran Türk Ordusu'nun büyük zaferi yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Tüm Şehitlerimizin Ruhu Şad olsun

18 Mart 2022 Cuma 07:59
Çanakkale Zaferi | Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosu orada kuruldu

Çanakkale Zaferi | Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosu orada kuruldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, “Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele’nin Cumhuriyetin önsözüdür. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna çıktığı devler savaşıdır” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebeleri’ndeki rolünü anlatan Naim Babüroğlu, “Mustafa Kemal, Çanakkale Muharebeleri’nde dört kez Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u, padişahı ve payitahtı kurtarmıştır. 25 Nisan 1915’te Arıburnu’na çıkan düşmana 57. ve 27. Alaylara düzenlenen saldırılarda, “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” emrini vererek savaş tarihine geçmiştir. İkincisi, Anafartalar Grup komutanı olarak, saldırı yapan İngiliz kolordusu ile İngiliz General General Birdwood’un komuta ettiği ANZAC kolordusuna, 9 Ağustos 1915’te 7. ve 12. tümenlerle yaptığı taarruzdur. 10 Ağustos 1915 günü, Conkbayırı’na kadar ilerlemiş düşmana yaptığı süngü hücumuyla İstanbul’u üçüncü kez kurtarır. Dördüncüsü, 21 Ağustos 1915’te, İkinci Anafartalar Muharebesi’nde düşmana yaptığı taarruzdur. Böylece işgal kuvvetlerinin İstanbul hayali son bulur. Çanakkale Muharebeleri, ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın dört yıl sonra başlatacağı Milli Mücadele’nin ve İstiklal Savaşı’nın çekirdek kadrosunu oluşturmasını sağlar. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk ulusunun huzuruna çıkış meydanıdır” ifadelerini kullandı. 

‘NUSRET GEMİSİ 18 MART’IN KAHRAMANI’

İngiliz ve Fransızların böyle bir hezimeti beklemediklerini belirten Babüroğlu, Çanakkale Zaferi’nin kahramanı Nusret mayın gemisinin rolünü şu sözlerle anlattı:

“İtilaf donanması, 18 Mart 1915 günü savaş gücünün neredeyse üçte birini kaybetti. Üç büyük savaş gemisi, iki muhrip ve yedi mayın tarama gemisi batırıldı. İngiltere için büyük bir travmaydı bu yenilgi. İngiltere Deniz Kuvvetleri Bakanı Churchill, bu harekât için ‘1915 yılında bütün Avrupa’da milyonlarca insanın hayatı ortaya konulmuş, büyük  taarruzlar yapılmıştı. Fakat bunların hiçbiri Nusret’in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline etkili olacak bir başarı gösterememiştir’ der. Churchill’in adını andığı Nusret mayın gemisi gerçekten 18 Mart’ın kahramanıdır. Bu mayınlara çarpan son 200 yılın yenilmez İngiliz donanması daha ilk günde gemilerinin üçte birini kaybetti. 18 Mart Zaferi, Türklerin uzun zamandır kazandığı ilk zaferdi. Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in önsözüdür. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna çıktığı devler savaşıdır” diye konuştu. 

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ÇanakkaleÇanakkale Zaferi
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