Candan kardeşlerin babası Hakan Candan hesabını kapattı





Son bir aydır İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları bir zamanların torpilli dokunulmaz isimlerine ulaştı. Suç örgütlerine üye olmak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan’ın AKP’li babası Hakan Candan’ın geçmiş dönemde yaptığı paylaşımları gündeme geldi.

Hakan Candan’ın gelen tepkilerin ardından hesabını kapattığı görüldü. Bir dönem giyimi ve düşünceleri nedeniyle AKP'li trollerin hedefi haline gelen şarkıcı Gülşen ile Merve Dizdar gibi bazı sinema sanatçılarını hedef alan Hakan Candan'ın paylaşımlarına tepki yağmıştı.

Moda programlarıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan dolandırıcılık ve kara par aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin AKP'li babaları ise yeniden gündem oldu.

Hakan Candan, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Karaman belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Hakan Candan'ın sosyal medyada yaptığı Erdoğan paylaşımları gündem olurken şarkıcı Gülşen'in tutuklanması için çağrıda bulunduğu ve oyuncu Merve Dizdar'ı da hedef aldığı görüldü.



SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI GİTTİ

Söz konusu paylaşımların gündem olmasının ardından, baba Candan'ın hesabını kapadığı görüldü.