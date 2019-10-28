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Canına kıymak isteyen genç kadını polis kurtardı

Hayatına son vermek için sulama kanalı kemerine çıkan yabancı uyruklu genç kadını polis son anda hayata döndürdü.

Canına kıymak isteyen genç kadını polis kurtardı

Hayatına son vermek için sulama kanalı kemerine çıkan yabancı uyruklu genç kadını polis son anda hayata döndürdü.

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:47
Canına kıymak isteyen genç kadını polis kurtardı

Canına kıymak isteyen genç kadını polis kurtardı

Bunalıma giren ve eşiyle tartıştığı öne sürülen genç kadın canına kıymak için çıktığı su kemeri üzerinden son anda kurtarıldı. Adana'da intihar etmek için sulama kanalına çıkan genç kadını polisin son hamlesi kurtardı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalında meydana geldi.


Eşiyle tartıştığı öğrenilen 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S. girdiği bunalım sonucu intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı.

Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.’ye bir polis memuru telefonunu verdi.
Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı.

G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
 

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