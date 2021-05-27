Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti

Lüks cipiyle bir motosikletliye çarparak yaralayan adam kendini savundu. Asım Karaduman adlı vatandaş yerde acılar içinde kıvranırken aracının tamponunu koşan Servet S. 'Tamponu kaldırırken resmimi çekmişler ben yarılı ile de ilgilendim' dedi,

Iğdır'da Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta dün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman´ın (35) kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



CİPİN TAMPONUYLA İLGİLENDİ

SÜRÜCÜ KENDİNİ SAVUNDU

Asım Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı. Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Iğdır'da yaptığı kaza sonrası yaralıyla değil aracının tamponuyla ilgilendiği için tepki gören sürücü Servet S., kendini savundu. Servet S., "Arkadaş ani önüme çıkarak arabama çarptı. Aniden arabayı durdurarak yaralıya müdahale ettim.

Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sonra polis arkadaşlarımız geldi. Aracımın tamponu kırılmıştı. Tamponu düzeltip arabayı kaldırarak yolu trafiğe açmamı istediler.

"TAMPONU KALDIRIRKEN RESİM ÇEKTİLER"

Tamponu kaldırırken arkadaşlar resim çekmiş galiba. Bu da sosyal medyada paylaşılınca yanlış anlaşılma olmuş. Benden aracın kaldırılmasını istediler. Ben aracı kaldırırken resim çekilmiş. Şu anda arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Kendisi taburcu edildi, bir sıkıntısı yok" dedi.

