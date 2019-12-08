Çaykur şikayet, Çaykur paketinden çay yerine toz çıkıyor, Çaykur yorumları



Türk çay tiryakilerinin son 10 yıldır severek tükettiği Tirebolu 42 çayının tadı aylardır bozuk. Çayın rengi, tadı ve kokusunun neden bozulduğunu merak eden tiryakiler, koskoca Çaykur'un hile yaptığını ortaya çıkardı. Çaykur ürünleri hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Türkiye'nin en değerli, dünyanın ise sayılı çay üreticisi şirketlerinden biriyken, iflasın eşiğine getirilen Çaykur ürünleri hakkında tüketicilerin yaptığı değerlendirmelerin çoğu mide bulandıran cinsten. Çaykur'un marka imajını yerle bir eden yorumlar hakkında, koskoca şirketin verdiği basma kalıp cevaplar, şirket yönetimindeki vurdum duymazlığın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk çayının dünyadaki en önemli temsilcisi Çaykur, ürünlerine zam yaparken kalitesini de bozuyor. Eğer bir kasıt yoksa, Çaykur'un hileli ürünleri tiryakilerin tepkisini çekiyor. Karadenizli üreticinin binbir emekle yetiştirip hasadını yaptığı eşsiz Türk çayını, içilemez hale getiren Çaykur'un beceriksizliğine şikayet yağıyor. Tirebolu 42 hayranı bir okurumuzun uyarısı üzerine yaptığımız test ve sosyal medyada yürüttüğümüz bir araştırmada, aslında milli gururumuz Çaykur'un lime lime döküldüğüne tanık olduk.

ELEMEDEN İÇMEYİN!

Çay tiryakileri, çaykur ürünlerinden yoğun olarak çıkan toza karşı elekter geçirerek kurtulmanın yolunu arıyor. Aşırı tozun çay kalitesini ve tadını bozduğunu belirten tiryakiler, her paketi mutlaka ince bir un eleğinden geçirilmesini tavsiye ediyor.

Sadece Şikayetvar.com adlı sitede, Çaykur ile ilgili oluşturulmuş 108 şikayet ile 12 teşekkür yorumuna rastladık. Tozlu çayı eleyip kömür tozuna rastladığını, hamsi ve küf kokusu hissettiğini, içinden sigara izmariti çıktığını, hatta kurt çıktığını yazan yorumcular bile var. (Yorumcu üşenmemiş çay paketinden çıkan kurtçuğun fotoğrafını yayınlamış)



Üstelik koskoca Çaykur, bu şikayetlerin çoğuna cevap vermeye bile tenezzül etmemiş. Verilen yanıtlar ise hep aynı, kopyala yapıştır cinsinden.

Üreticinin sırtından, kamunun aktardığı kaynaklarla Çaykur'u iflasın eşiğine getiren yöneticiler 2018 yılını 657 milyon TL zararla kapatmışlar

1983 yılında kurulan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tarihinin en büyük zararını, 42 milyon lira kar etme hedefi ilan ettiği 2018 yılında 657 milyon lira zararla kapatması tepkilere neden olsa da, iktidara yakınlığı ile bilinen yönetimde bir değişikliğe gidilmedi. 13 bine yakın çalışanı bulunan ÇayKur, ürünlerine bu yıl yüzde 30'un üzerinde zam yapmıştı.



Karadeniz çaylarından 75 ayrı türde çay üreten kuruma ait 46 yaş çay işleme tesisi ile bir de paketleme fabrikasına sahip. Fabrikalarının içerisinde en ünlüsü ise 42 numaralı Tirebolu tesisi olarak biliniyor. Tirebolu 42 markası da, bu fabrikanın, kurumun 42 numaralı fabrikasından adını alıyor.



Ünlü çay serisi 2019 yılında piyasaya sürdüğü partilerdeki siyah toz, elekten geçirilince yarım kiloluk kutu içinde 100 grama yakın külümsü toz üründen ayrılıyor.

Çayın rengini, tadını ve kokusunu bozan tozun, pakete neden ve nasıl konulduğu ise bilinmiyor.



Marketlerde yarım kilosu 23 liraya kadar satılan Tirebolu paketlerinden çıkan toz ile ilgili şikayetlerin diğer ürünlere yansıdığı görülüyor.

Şikayetvar.com adresinde toz ve diğer skandal buluntular hakkında oluşturulan yorumlar şöyle;

NOT; YORUMLAR RASTGELE ALINMIŞTIR

Çaykur Rize Çaydan Çıkan Pislik

Kendini Türkiye 'nin çayı diye tanıtan Çaykur Rize çaydan pis toprak kalıbı çıktı. Ürünü saklıyoruz gerekli işlemleri yaptıracağız. İçerisinde nasıl bir pislik olduğu belli değil. Kendilerinden bir açıklama bekliyorum.

Cüneyt 4 Eylül

Çaykur Filiz Çay Tozlu

Çaykur filiz 1000 gramlık paketlerden alıyorum son zamanlarda çayın tadını alamaz oldum. Çok Tozlu tadı değişti üstelik fiyatı iki kat arttı kalite düştü. Ne yapalım şimdi sayın ilgilendirse belki değişir başka çay almaya bakacağız herhalde bu şikayetleri okuyan bir yetkili vardır, yoksa boşuna mı yazıyoruz?

Yusuf 3 Eylül

Çaykur Tiryaki Çayı Bozuk Çıktı

En son aldığım Çaykur Tiryaki çayının tadı çok kötü acı bir tat ve tomurcuk gibi bir tat var bu zamana kadar hep Çaykur Tiryaki çayı içiyorduk ve böyle bir durumla karşılaşmadım çayın analiz yapılmasını ve tarafıma bilgilendirme yapılmasını istiyorum

Mevlüt 1 Eylül



Çaykur Kalitesini Mi Düşürdü?

Son zamanlarda Elazığ da bereket toptan gıdadan aldığım Çaykur Rize ve kamelya çaylarından şikayetçiyim. Toptancı bayinizden aldığını söylüyor ama çaylar zehir gibi acı ve çok tozlu çıkıyor.

Ya bayilerinin kalitesiz çay veriyorlar ya da sizin kaliteniz düştü hangisi anlayamadım. Ben bayilerinin daha çok kazanma adına kalitesiz çay piyasaya sürdüklerine inanıyorum denetimlerini artırmanızı ve bu şikayetlere kulak vermenizi diliyorum. Yoksa bu sorunları CİMER'e bildirecek.

Burhan 28 Ağustos

Çaykur Çayda hoş olmayan Koku!

1 kg Çaykur tiryaki kırmızı paketten sigara filtresi gibi bir şey çıktı. Her zaman zevkle içtiğimiz tat sanki kokulu çay tadı verdi. Şikayet hattını aramama rağmen bir türlü yetkililerle görüşemedim, hani 24 saat ulaşılabiliyordu? Telefon aktarılıyor fakat kimseye ulaşılamadan kapanıyor. 444 54 53

Esra 27 Ağustos



Çaykur Rize Çaydan Çıkan Pislik

Kendini Türkiye 'nin çayı diye tanıtan Çaykur Rize çaydan pis toprak kalıbı çıktı. Ürünü saklıyoruz gerekli işlemleri yaptıracağız. İçerisinde nasıl bir pislik olduğu belli değil. Kendilerinden bir açıklama bekliyorum.

Cüneyt 4 Eylül



Çaykur Kurtlu Çay!

Çaydan hem bayat kokusu var ve canlı bir kurt çıktı. Son kullanma tarihi 29.06.2022 üretim tarihi 29.06.2019 Filiz Kırmızı paket. Sitesine bildirmem rağmen ne arayan ne soran var. Malınızın arkasında durmuyorlar gelip incelemeye alan bile yok.

Barış 26 kasım

Çaykur Tiryaki'de Kömür Tozu

Isparta'da da ikamet etmekteyim. Çaykur Tiryaki çayı kullanıyoruz bir de pahalı olmasına rağmen ancak son zamanlarda Çaykur tiryaki kalitesini bozmuştur. Açık ve net olarak bellidir isterseniz bunu size kanıtlarımda. Çayın içi tamamen toz halinde geliyor aynı kömür tozu gibi simsiyah toz akıyor süzgeçten bile geçen toz bu gerisini siz düşünün. Sorduğum ve konuştuğum insanlar Çaykur'dan bu konuyla ilgili olarak şikayetçiler sizlerden isteğimiz aldığınız paraları hak edin ve Çaykur tiryaki çayınızı acilen düzeltmenizi istiyoruz gerekirse bu konuyu Cumhurbaşkanlığına kadar ileteceğim.

İsmail 3 Kasım

Çaykur Tiryaki Çaydan Böcek Çıktı!

Çaykur Tiryaki çayından çay demledim kahvaltı yapıyoruz güzel güzel bardağımın üstünde bir şey yüzüyor ben ilkte çay otu sandım çay kaşığına alıp inceleyince bir böcek olduğunu fark ettim. Bu çok mide bulandırıcı bir durum bir daha asla çay içemeyeceğim.

Farmasi 27 Ekim



Aşırı Toz İçeren Çaykur Çay (Turist)!

Kaliteli diye keyifli çay içelim diye Çaykur alıyoruz ama maalesef daha önce de benzer durum oldu ve şikayette bulunmuştum şimdi yine aynı berbat şekilde toz var çay içilmiyor. Eleyerek kullanayım diyorum bu sefer 2-3 kaşık kullandığım çayı toz dan dolayı 6 kaşık kullanmak zorunda kalıyorum ama çay aynı çay 1 kg ve fiyatı da piyasada ek yüksek çay. Ara ara bu şekilde oluyor ama bir sefer toz yine çok fazla (!) Yerli mal diyoruz ama vatandaşa gerekli önemin verilmediğini görüyorum maalesef yazık...

Selçuk 3 Mart

