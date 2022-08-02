Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor
İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta ağaç sökümü başladı. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gittiği park için iki aydır direnen yurttaşlar destek çağrısında bulundu. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışmada en az 10 kişi gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Park ve deprem toplanma alanını kaybetmek istemeyen yurttaşlar alana girmek istedi. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışma sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı.