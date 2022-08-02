Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor

İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta ağaç sökümü başladı. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gittiği park için iki aydır direnen yurttaşlar destek çağrısında bulundu. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışmada en az 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek sözkonusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 2 aydır sürüyor. Sabah saatlerinde çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerinin gönderildiği parkta hareketlilik başladı. Mahkeme süreci devam etmesine karşın parka giren iş makineleri, bazı bölgeleri kazmaya ve ağaçları sökmeye başladı.

Park ve deprem toplanma alanını kaybetmek istemeyen yurttaşlar alana girmek istedi. Ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışma sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı.