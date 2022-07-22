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Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı

Durdurulamayan hayat pahalılığı, pula dönen Türk Lirası, işsizlik ve hızla artan yoksulluğa isyan eden Birce Akalay'ı hedef alan Cem Küçük açık açık tehdit etti

22 Temmuz 2022 Cuma 10:34
Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı


Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı

AKP yandaşlığı ile bilinen Cem Küçük, hayat pahalılığı ve döviz kurundaki yükselişe isyan eden oyuncu Birce Akalay'ı hedef aldı. Küçük, "Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!" dedi.


İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyen ünlü oyuncu Birce Akalay'ı hedef aldı. 

Birce Akalay'ın "yargılanacaklar" diyerek hükûmeti tehdit ettiğini öne süren Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti! 

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir...

Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek" 

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Birce Akalay, hayat pahalılığı ve döviz kurundaki yükselişe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan ederek, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Cem KüçükBirce Akalay
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