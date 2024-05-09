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Cem Yılmaz seyirci kabalığını affetmedi

Gösterilerinde binlerce kişiyi kahkahaya doyuran ünlü komedi ustası Cem Yılmaz'ın son gösterisinde sahneyi terk etti. 

09 Mayıs 2024 Perşembe 16:12
Cem Yılmaz seyirci kabalığını affetmedi






Cem Yılmaz seyirci kabalığını affetmedi


Sosyal medyanın dilinden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz'ın sahneyi terk etmesi olay oldu. Komedyenin neye sinirlendiği ise gösteriye tanık olan bir izleyicinin mesajıyla ortaya çıktı.

Komedyen Cem Yılmaz bir süredir Hasan Can Kaya ve eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile yaptığı göndermeler ile gündeme geliyordu. Bu sefer de Yılmaz sahneyi terk etmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Sahnesine "Hoşgeldiniz CHP'liler" diye başlayan Yılmaz'a izleyicilerden tepki geldiği ve Yılmaz'ın bu nedenle sahneden ayrıldığı öne sürüldü.

GÖSTERİYİ İZLEYEN YURTTAŞ OLAYI ANLATTI

Ancak gerçeğin öyle olmadığı ve salonda iki kişinin taşkınlık çıkardığı ve Cem Yılmaz'ın buna tepki gösterdiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, salondaki bir seyirci olayı sosyal medyada şu ifadelerle anlattı.

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi.

Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.05.2024 20:05
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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