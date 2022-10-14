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Cemal Enginyurt'un, Sedat Peker'le görüşmesine izin verilmedi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker ile görüşmek için yola çıkan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, görüşmesine BAE yetkililerinin izin verilmeyeceği bilgisi üzerine yoldan geri döndü.

14 Ekim 2022 Cuma 00:00
Cemal Enginyurt'un, Sedat Peker'le görüşmesine izin verilmedi

Cemal Enginyurt'un, Sedat Peker'le görüşmesine izin verilmedi


Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Cemal Enginyurt, Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ifşalarının engellendiğine dikkat çekerek BAE'ye gitmek istediğini ancak güvenlik gerekçesiyle kendisiyle görüşemeyeceğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu BAE'e gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Peker'le görüştürülemeyeceğimizi öğrendim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecridin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu BAE’ye gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE‘ye gidemiyorum. Bir şeylerin değiştiği apaçık ortadadır.
 
Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker'in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır.

Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz. Halkımızın Sedat Peker'in ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecridin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum.

Bu şartlarda seçime 2 ay kala Sedat Peker'in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız Sedat Peker'in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir.

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerCemal Enginyurt
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