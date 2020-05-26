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Ceren Kultaş'ın katili yakalandı | Talihsiz genç kızı hasmına benzetmiş

Kısacık hayatı boyunca güçlüklerle boğuşarak 17 yaşına gelen Ceren Kultaş Manisa Salihli'de öldüren maganda katil yakalandı.

26 Mayıs 2020 Salı 06:55
Ceren Kultaş'ın katili yakalandı | Talihsiz genç kızı hasmına benzetmiş

Ceren Kultaş'ın katili yakalandı | Talihsiz kızı hasmına benzetmiş



Henüz 17 yaşındaydı. Acılar ve yokluklar içinde büyüdü. Babasını kaybetti. Kuzenleriyle birlikte bindiği otomobilde katledilmeseydi bayramı kutlayacaktı. Katili Şükrü Şimşek adlı vicdansız maganda  cezaevine gönderildi. Polis üzerine düşeni yaptı, yakaladı, Adalete teslim etti, Belki iyi halden indirimle bir kaç yıl yatacak, belki kader kurbanı denilecek adı meçhul bir siyasinin verdiği af yasasıyla tahliye edilecek, Ceren Kultaş öldüğüyle kalacak..


Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren ve saklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Şükrü Şimşek (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yanında pompalı tüfekle gezdiği ortaya çıkan katil verdiği ifadesinde talihsiz kızı husumetlisine benzettiğini söyledi.


Korkunç Olay, Salihli'de 20 Mayıs akşamı İzmir-Ankara karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Aralarında Ceren Kultaş'ın da bulunduğu 3 kişi araçlarıyla yakıt almak için benzin istasyonuna gelirken, arabadan indikleri sırada motosikletli ve maskeli bir saldırgan 3 arkadaşın yanına gelerek önce Ceren Kultaş'a pompalı tüfekle 2 el ateş edip ardından da otomobile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki iki arkadaşı da arabalarıyla olay yerinden kaçtı.

CEREN'İ HUSUMETLİSİNE BENZETMİŞ

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şimşek, buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli Şimşek’in, alınan ilk ifadesinde “S.K adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K’ya benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş’mış” dediği iddia edildi.


MAGANDA KATİL TUTUKLANDI


Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, genç kızı vuranın Şükrü Şimşek olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Şimşek'i yakalamak için özel bir ekip kuran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı Şükrü Şimşek'i, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada olaydan 4 gün sonra yakaladı. Fabrikada yakalandıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şükrü Şimşek buradaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren ve saklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Şükrü Şimşek (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Güncelleme: 26.05.2020 07:18
Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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