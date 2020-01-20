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Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye'yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir cinayetinde, sanık Özgür Arduç hakkında, mahkeme ikinci duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 11:42
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet



Ordu'da evinin önünde cezaevi firaresi Özgür Arduç tarafından hunharca katledilen Ceren Özdemir davasında mahkeme, ikinci duruşmada kararını verdi. Katilin deli numarası mahkeme heyetinden yeterli ilgiyi bulmadı. Hastane raporuyla akıl sağlığı yerinde olduğu belirlenen Özgür Arduç adlı katile hakim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i , evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına devam ediliyor. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 2. duruşması başladı. Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu hatırlattı. Özgur Arduç ise "Ben de size şunu söyleyeyim şuradaki memurlar burada olmasa çırıl çıplak soyunurum anlarsanız akıl sağlığımın yerinde olup olmadığını" dedi. Mahkeme başkanı, duruşmaya mütalaa için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi


Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62´nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, katil zanlısı Özgür Aruç ise, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katıldı.  

CEREN'İN AİLESİ ADLİYEYEDE

Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI, RAPOR DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç´un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:

"Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen),oryante (uyumlu),affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok),düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi"

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişti.

KARAR ÇIKTI

Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir davasında karar çıktı. Mahkeme sanığa "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sanık Özgür Arduç'a iyi hal indirimi de yapılmadı.

İŞTE DURUŞMADAN NOTLAR

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 2. duruşması başladı. Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu söyledi. Özgur Arduç ise "Ben de size şunu söyleyeyim şuradaki memurlar burada olmasa çırılçıplak soyunurum anlarsanız akıl sağlığımın yerinde olup olmadığını" dedi. 

Hakim ise "Bu akıl sağlığının olmadığını mı gösteriyor" diye sordu. Sanık ise yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme ise bu talebi reddetti. Sanık ise itiraz ederek "O zaman hastaneye yatırın beni" dedi. 

Özdemir ailesinin avukatı da "Sanığa doğrudan soru sormak istiyorum. Özgür beni duyuyor musun?" dedi. 

Sanık ise "Sizi duymak istemiyorum. Cevap vermek istemiyorum" şeklinde yanıt verdi. 

Özdemir ailesinin avukatı, sanığa cezaevinden çıktıktan sonra sakal tıraşı olduğu otelde kaldığı ve parayı nereden bulduğu noktasında sorular yöneltti. 

Sanık da  "Siz benim deli olduğuma inanmıyorsunuz. Hiçbir şeyi umursamadım. Siz beni dinlemiyorsunuz, ben nasıl dinleyeyim. Bu soruları soran kimin avukatı" şeklinde yanıt verdi. 

Mahkeme başkanı bu soru üzerine Özdemir ailesinin avukatı olduğunu söyledi.

Sanık da "Haluk bey mi" diye sordu.

Mahkeme başkanı mütalaa için duruşmaya ara verdi.

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