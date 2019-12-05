Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevi firarisi çıktı

Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi çıktı



Türkiye'yi ayağa kaldıran balerin genç kız Ceren Özdemir'in katili, 2 polis memurunu yaraladıktan hemen sonra yakalandı. Suçunu itiraf eden katilin, kurbanını öldürmeden önce bir süre takip ettiği belirlendi. Polis tarafından yakalanan katil Özgür Arduç. bir grup vatandaş tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri katili öfkeli vatandaşların elinden güçlükle kurtardı. Öte yandan, bıçaklı saldırıda katledilen talihsiz genç kız çok sayıda arkadaşı ile kalabalık bir vatandaş grubunun katıldığı törenin ardından Ordu Kumanlar mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

YARI AÇIK CEZAEVİ SKANDALI

Aralarında bir çocuğun öldürülmesinin de bulunduğu gasp ve bıçakla yaralama gibi 12 ayrı suçtan ağır ceza ile hüküm giyen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç. adlı zanlının, 2017 yılında çıkarılan infaz yasasından yararlanarak yarı açık cezaevine gönderildiği belirlendi. Son günlerde artan firar olaylarının ardından çok sayıda cinayetin işlenmesine rağmen, infaz kurumlarında yeterli önlemlerin alınmaması bu kurumları ağır töhmet altında bırakıyor.

KATİLLER TATİLE Mİ GİDİYOR? Kadınlara yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Evde, iş yerinde, lokantada, kafelerde, yolda kaldırımda, otobüste, otomobilde en savunmasız anlarında, durduk yere vahşice ve hunharca saldırılara birer ikişer kurban veriyoruz.

Geride gözüyaşlı analar, babalar, kardeşler ve sevenleri.

Gazetesiyle, televizyon kanalları ve radyolarıyla, sosyal medyasıyla katillerin en ağır cezaya çarptırılması için yoğun bir çaba harcıyoruz.

Hemen hemen her kesimin istediği tek bir şey var adalet,

Ancak adaletin kuralları, yasaların verdiği ceza miktarları ile sınırlı.

Polis teşkilatı, katilleri kısa sürede yakalayarak adalete teslim ediyor. Hakim huzurunda başını öne eğerek pişmanlığını dile getiren katillere çoğunlukla iyi hal indirimi uygulanıyor. Gönderildikleri cezaevlerinden firar edenleri sayısı hiç de az değil. Son bir ay içerisinde 5 hükümlü ve tutuklu cezaevinden kaçarak yeniden elini kana buladı. Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un da (35) 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç.'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü belirlendi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve düzenlenen operasyonla yakalanan Özgür Arduç.'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı.

Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'un, 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Cezaevine konulan Özgür Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı.

2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.



YİNE FİRAR EDİP, CEREN'İ KATLETTİ

Türkiye'de infiale neden olan Ceren Özdemir'in yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının şüphelisi Özgür Arduç'un, 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Özgür Arduç'un ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.



ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür Arduç, evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür Arduç'u sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

POLİSİ DE YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâlle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır.

Özgür.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.

Açıklamada, "Özgür Arduç isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ORDU VALİSİ YAVUZ: “KATİL ZANLISININ 12 SUÇ SABIKASI VAR”

Ordu Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, zanlının akşam saatlerinde terminal civarında yakalandığını, bu sırada polise direndiğini ve bir polisin hafif yaralandığını söyledi.

Vali Yavuz, “Bu olayda tüm Ordu halkının ve emniyet teşkilatının gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu ancak Ceren Özdemir ile ilgili bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

BAKAN SELÇUK: KATİLİN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN...

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

