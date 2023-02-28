

Çerrahpaşa'nın ardından bir hastane daha tahliye ediliyor

1999 yılı Gölcük Deprem felaketinin ardından tam 22 yıldır hiç bir önlem almayanlar, son Kahramanmaraş faciası ile birlikte harakete geçti.

Önce Çerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi şimdi de Kağıthane Devlet Hastanesi için de tahliye kararı alındı.

İstanbul'u bekleyen büyük Marmara Depremi öncesi 23 yılı kenti içinden çıkılamaz hale getiren yönetimler betona dönen daracık mahalle ve sokaklarda yeni deprem toplanma alanları arayışında.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'daki 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da başta eğitim, sağlık ve kamu kurumlarının bina güvenliği konusu yeniden gündeme taşındı.

'nin dün tahliye edileceğine yönelik açıklamanın ardından, bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildiği aktarıldı.

Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği kaydedildi.

CERRAHPAŞA İÇİN DE TAHLİYE KARARI

İstanbul'un en önemli hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili yapılan açıklamada, binaların incelendiği ve inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.







