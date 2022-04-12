Çeşme zeytinlik alanları ve sahilleri talan ediliyor

Çeşme zeytinlik ve sahilleri talan ediliyor

YÜZDE 71’İ TALAN EDİLDİ

Çeşme’nin Altınkum Plajı’nın denize sıfır kıyısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “beach-club” inşaatı alan firmanın şikâyetlere rağmen ağaç kesmesi ve plaja beton dökerek doğayı tahrip etmesi devam ediyor. İnşaatçı firma, doğal sit alanında bakanlıktan altı metrekarelik portatif büfe, 21 metrekare teras ve cankurtaran kabini olmak üzere 1400 metrekare bir arazi kiraladı. Yıllık kira bedeli 360 bin TL olan bu alanda maden şirketi büyük iş makinaları ile 20 bin metrekareye yakın bir alanı tamamen tahrip etti. 100 yıllık ardıç ağaçları söküldü, yüzlerce kum zambağı tahrip edildi. GEDİZ elektrik firması ise inşaat alanına kilometrelerce uzaklıktan elektrik hattı döşedi, trafo koydu. Çeşme Çevre Platformu sözcüsü Ahmet Güler, “Bakanlığa defalarca müracaat edildi ama ne yazık ki tahribat resmi makamların göz yumması ve desteğiyle son hızla devam etmekte. Şikâyet ettik, CİMER’e dilekçe verdik. Bakanlık, bize CİMER üzerinden “Orada tahribat yoktur” diye cevap verdi. Artık biri bu çevre katliamına ‘dur’ desin” dedi.

Rüzgâr enerjisi santrallarının (RES) yayılmasına sahne olan Karaburun, bu kez de güneş enerjisi santrallarının (GES) tehdidi altında. Cumhurbaşkanlığı kararı ile üç yılı aşkın süredir Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) statüsünde olan Karaburun Yarımadası’nda, mera alanında bulunan yaklaşık 120 hektarlık saha rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımcılarına tahsis edildi. Söz konusu tahsisler, Karaburun’da tek başına 252 Megavat kurulu gücünde santral yatırımı olan Lodos Elektrik Üretim AŞ’ye yapıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “RES’lerle ilgili mücadele ederken şimdi bir de GES projeleri ile mücadele etmek zorundayız. Doğamızı, ormanlarımızı, denizimizi, canlı yaşamını korumaya kararlıyız. RES’ler, GES’ler, Biyokütle santralları, hatta çevreye zarar vermediği takdirde JES’ler de kurulabilir. Ancak doğa harikası ilçemizin RES ve GES istilasına uğramasına, adeta santrallar arasında boğulmasına da ‘dur’ diyeceğiz. Neden tüm yatırımcılar Karaburun’a doluşuyor? Başka yerlerde rüzgâr esmiyor mu, başka yerlerde güneş açmıyor mu?” ifadelerini kullandı.