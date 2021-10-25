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Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evi kundaklandı

Karadeniz'de çevre sorunlarına dikkat çeken sergilere imza atan ressam Gökçe Erhan, basın açıklaması yapacağı gün evi şüpheli bir şekilde yandı

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:31
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evi kundaklandı


Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evi kundaklandı


Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i mesken tutan balık çiftliklerinin doğaya verdiği zararlara dikkat çeken çevreciler diken üstünde. Karadeniz'de balık çiftliklerinin neden olduğu sorunlara dikkat çeken Gökçe Erhan'ın tarihi ev şüpheli bir şekilde alev alev yandı. Polis kundaklama ihtimalini değerlendiriyor.


Trabzon’un Sürmene ilçesinde, çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın (37) 2 katlı ve yöresel mimarili evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında kül oldu.

Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın, Trabzon'da tek yaşadığı, Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan’ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi, Erhan’ın tabloları da küle döndü.

JANDARMA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜSTÜNDE DURUYOR

Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMEDİ

Ressam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, “Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu’na kimse kafes saplayamaz” diye konuştu.

"DENİZİ KAYBETTİĞİMİZDE GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ"

Evinin yandığını hatırlatan Erhan, “Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi. Gökçe Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

ÇÖPLÜKTE SERGİ AÇMIŞTI

Ressam Gökçe Erhan, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla daha önce çöplük alanda yağlı boya resim sergisi açıp, "Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
SürmeneRessamYangın
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