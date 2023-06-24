Ceyla Büyükuzun “Sene olmuş 2023, bu işin kadını erkeği olmaz”

Akademi Futbol Dergisi’ne konuşan başarılı spor spikeri Ceyla Büyükuzun “Bana, kadın spor spikeri olmak dezavantaj yaratıyor mu diye soruyorlar. Bu işin de diğer işler gibi kadını erkeği yok. Sene olmuş 2023, hala böyle düşünen varsa bu onların problemi” dedi.

Erkeklere mal edilen spor ve spor spikerliği mesleğinde ön yargıları kıran ve bir işi yaparken kadın erkek ayrımcılığı fikrinin ne kadar çağ dışı olduğuna dikkat çeken spor spikeri Ceyla Büyükuzun, Akademi Futbol Dergisi’nden Kaan İlhan’a verdiği röportajda sektörde kadın olmanın dezavantajları olduğu kanısının doğru olmadığını söyledi. Başarının kadın ya da erkek olmaktan değil, yapılan işe saygıdan ve çalışmaktan geçtiğini ifade eden Büyükuzun “Bana, kadın spor spikeri olmak dezavantaj yaratıyor mu diye soruyorlar. Bu işin de diğer işler gibi kadını erkeği yok bence. Başlangıçta belki eleştirenler olmuştur. Ama sene olmuş 2023, hala böyle düşünen varsa bu onların problemi” dedi.

İlk ekrana çıkmaya başladığı dönemlerde saçları nedeniyle çok eleştirildiğini belirten Ceyla Büyükuzun şunları söyledi: “Ben yayına çıktığımda hemen mesajlar gelmeye başlardı. Bu saçla yayına mı çıkılır? Saçını tara da seyirciye saygın olsun gibi söylemler havada uçuşurdu. Ama üzerinde durmazdım. Bu, benim doğal halim ve kendimle barışığım. Saçlarım zaman içinde kabullenildi ve sevildi. Ama zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir kural yok. Sizi beğenen, seven de var beğenmeyen de var.”



“Medya çalışanının bayramı, tatili olmaz”

Medyada çalışıyor olmanın ciddi bir özveriyi de beraberinde getirdiğini dile getiren Ceyla Büyükuzun, bu işi yapmak isteyen gençlerin bazı gereklilikleri baştan kabul ederek sektöre adım atmaları gerektiğini söyledi. Medyada çalışmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Büyükuzun “Gençler, öğrenciler sektörle alakalı merak ettikleri konularla ilgili zaman zaman sorular soruyorlar. Kendi adıma elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya, yönlendirmeye çalışıyorum. İlk söylediğim şey ise bu işi çok sevmelisiniz oluyor.

‘Medya sektörü fedakarlık gerektiriyor. Bayramlar, resmi tatiller, hafta sonları sürekli çalışıyorsunuz. Önce bu şartları kabul etmeniz lazım’ diyorum. ‘Sonra araştırmanız, sadece konunuzla ilgili değil, tüm gündemi günü gününe takip ediyor olmanız gerekiyor. Ama kendi branşınızı çok daha iyi bilmeniz lazım. Çünkü, haberi doğru anlatmanız için konunun ya da habere konu olan kişinin geçmişini bilmeniz ve hatta yerine göre bir sonraki gelişmeyi de tahmin etmeniz gerek’ diyerek gençleri yönlendiriyorum.

Kendimden örnek veriyorum. Ben, maçları izliyor gündemi sürekli takip ediyorum. İşinize saygı duyuyorsanız bunu zaten yapmanız gerekiyor. Mesleğim daha önceden hobimdi. Maçlara giderdim, maç izlemekten keyif alırdım. Şimdi bu durumu mesleğe dönüştürdüm” diye konuştu.

FKG Grup hakkında:

FKG Grup; aktif olarak inşaat başta olmak üzere, madencilik, enerji, tarım film ve medya sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Grup çatısı altında lokomotif sektör olarak faaliyet gösteren FKG İnşaat, bu alandaki çalışmalarını; inşaat müteahhitliği, gayrimenkul geliştirme ve kentsel dönüşüm konularında yürütüyor.

İstanbul’un farklı bölgelerinde proje geliştirme çalışmalarına devam eden FKG İnşaat, konutta oluşturduğu marka değerini, ‘kaliteli yaşam herkesin hakkı’ mottosuyla hayata geçirdiği lüks konut projelerini müşterilerine sunarak inşaat sektöründe faaliyetlerine devam ediyor. Güçlü ve güvenilir alt yapısı ile bugüne kadar çeşitli spor ve sosyal tesisleri, doğaya saygılı çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle hayata geçirdiği büyük konut sitelerinin yanı sıra iş merkezleri, alışveriş merkezleri, okul ve hastane binaları, turizm ve spor tesisleri, şehir parkları, plaza ofis binaları, sanayi tesisleri gibi pek çok yatırıma imza atan FGK İnşaat, arazi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Halihazırda Bahaş Holding ve Stta İnşaat ile yürüttüğü Büyükçekmece Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi ve Bella Vista Projesi’nin inşaatına devam eden FKG İnşaat, Büyükçekmece’de hayata geçirdiği İstanbul’un ikinci büyük beton santrali konumundaki Tepe Beton ile de faaliyetlerini sürdürüyor.

Eş zamanlı olarak Kıraç’ta sanayi sitesi yatırımlarını da sürdüren FKG İnşaat’ın yeni yatırım hedefleri arasında Hadımköy’de villa ve Ataşehir ile Başakşehir’de de konut projeleri yatırımları da yer alıyor.

Grubun ayrıca gayrimenkul geliştirme alanında ABD Miami’de faaliyet gösteren FKG Investment adı altında bir şirketi de bulunuyor. FKG Grup çatısı altında faaliyet gösteren ‘Port Film Prodüksiyon’ şirketi ise şu anda ‘Beni Sev’ ve ‘Öt Bakalım’ adlı filmlerin çekimini tamamladı yeni filmler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Medya sektöründe de faaliyet gösteren FKG Grup, Türkiye’nin tek futbol dergisi olma özelliği taşıyan Akademi Futbol Dergisi’nin de sahibi.