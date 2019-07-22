Ceylanpınar'a roketli saldırı, 5 yaralı var

Ceylanpınar'a roketli saldırı yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye'den roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında 4 kişinin yaralandığı bildiriliyor.. Saldırının saat 21.00 sıralarında düzenlenen saldırıda bir evin isabet aldığı öğrenildi. Bu arada yaralı sayısı daha sonra 5 olarak açıklandı.

Suriye'den Ceylanpınar'a roketli saldırı düzenlendi. Terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırının hemen ardından topçu birlikleri, roketin fırlatıldığı bölgeyi yoğun topçu ateşi altına aldı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, saldırı sırasında en az 4 vatandaş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, saldırının ardından vatandaşları uyarıda bulunduklarını belirterek "Parklardan ve ana caddelerden çekilmelerini istedik" dedi.

YARALILARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Yaralılardan birinin ağır yaralandığı öğrenilirken yaralıların kimlikleri belli oldu. Oayda yaralanan vatandaşların isimleri şu şekilde: İbrahim Işık , Eyüp Atan, Ali Işık, Hatice Atan ve Yusuf Atan

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.