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CHP'li belediyenin yatırımına AKP'li belediye çöreklendi

Vatandaşların ve ticaret odası üyelerinin yoğun talebiyle inşa edilen TIR ve Kamyon Garajı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yatırıma AKP'li Bergama Belediyesi çöreklendi

06 Ocak 2023 Cuma 21:06
CHP'li belediyenin yatırımına AKP'li belediye çöreklendi


CHP'li belediyenin yatırımına AKP'li belediye çöreklendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 22 Şubat 2022 tarihinde Bergama Ticaret Odası’nda oda başkanları ile yaptığı bir toplantıda Tır ve Kamyon Garajı ihtiyacı sorununu gündeme geldi. Oda başkanlarını dinleyen Başkan Soyer talimat vererek Tır ve Kamyon Garajının yapımını başlattı. Tesisin zemin dolgusu, bağlantı yolu, sıcak asfalt ve idari binaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve garaj hizmete hazır hale geldi.


AKP'LİLER AÇILIŞ DÜZENLEDİ

Bergama’nın AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu, Şoförler Odası ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisin açılışını gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı’nın da davet edildiği tesis açılışına işi yapan İzmir Büyükşehir Belediye yetkilileri ve ilçedeki diğer siyasi temsilcilikler davet edilmedi. 

Burada bir konuşma yapan AKP’li Koştu ise; “Göreve geldiğimiz ilk günden söz verdiğimiz projelerimizi yapmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’ya her gittiğimde projelerimizin yapımı için çok önemli mesafeler alıyoruz. Bu projelerimizden birisi de Tır ve Kamyon Garajıydı” dedi.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan Koştu’nun açıklamalarına ise en büyük tepki CHP Bergama İlçe Örgütü’nden geldi. Tır ve Kamyon Garajı’na ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte giden CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, AKP’li Koştu’yu emek hırsızlığı ile suçladı.


Canbaz açıklamasında; “Bilindiği üzere yıllardır tır ve kamyon şoförlerinin park yeri sorunu büyük sıkıntılara neden oluyordu. Şoförler Odası’nın da talebi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla bu sorun çözüldü. Bu tesisin tamamlanma sürecindeki tüm işlemler; zemin dolgusu, bağlantı yolu, sıcak asfalt ve idari binalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı” dedi.

“ŞARK KURNAZLIĞI”

Koştu'nun seçim vaadıymış gibi konuştupunu aktaran Cancaz, “Ama gelin görün ki geçtiğimiz gün burada bir tiyatro oynandı. Şark kurnazlığı yapan belediye başkanı, işin yapımını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir yetkilisine, ilçede diğer parti temsilciliklerine, halkımızın seçtiği meclis üyelerine bilgi vermeden yaptı bunu. Sadece garaja geçiş için gerekli olan köprü yapımını üstlenen Koştu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tır ve Kamyon Garajının açılışını, emek sahiplerine bilgi vermeden ve sanki kendisinin seçim vaadiymiş gibi bir algı yaratarak gerçekleştirdi. Bu sadece şark kurnazlığıdır. Halkımız gerçekleri görmektedir” diye konuştu.


“EMEK HIRSIZLIĞI”

“Ayrıca nezaket kurallarına uymayan bir organizasyon ile Şoförler Odası’nın; AKP’li belediye başkanına şov yaptırmasını da kınıyoruz" diyen Canbaz sözlerini şöyle noktaladı: "Halkımıza bu hizmeti getiren, tüm masrafları karşılayan Büyükşehir Belediyemiz ve burada çalışan emekçilerimizdir. Bu yapılan emekçilere de haksızlıktır, ayıptır, günahtır. Burada emek hırsızlığı vardır.”

Anahtar Kelimeler:
IzmirBergama
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