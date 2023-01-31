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CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

TBMM'de çok sayıda AKP ve MHP'li millekvekili için bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görmeyen TBMM Hazırlık komisyonu Başarır ve Türkkan'ın dokunuzlamzığı için 'Olur& dedi.

31 Ocak 2023 Salı 16:57
CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?



Haklarında hakaret, fiziksel saldırı, Genel Kurul'da çıkan kavgalarda çok sayıda yaralamaya adı karışan vekiller için kör ve sağırı oynayan TBMM Hazırlık Komisyonu üyeleri İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyası için onay veren kararı duyurdu

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.


TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

Anahtar Kelimeler:
BaşakırTürkkanDokunulmazlık
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