CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

TBMM'de çok sayıda AKP ve MHP'li millekvekili için bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görmeyen TBMM Hazırlık komisyonu Başarır ve Türkkan'ın dokunuzlamzığı için 'Olur& dedi.