CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu

Türkiye hafta sonu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, Kredi kartı ve kredi borcu olan yurttaşları ilgilendiren Kılıçdaroğlu SMS'lerine BTK'den yasak geldi.

BTK, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından yasak kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir skandala daha imza attı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, “SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı” başlıklı yazı bugün tüm GSM operatörlerine "acil" notuyla gönderildi.

Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” hükmüne atıf yapıldı.

“İPTAL EDERİZ” DENİLDİ

GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenerek “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermişti.