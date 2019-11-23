CHP'yi karıştıran iddialara Muharrem İnce'den sert tepki





Ankara kökenli eski bir gazetecisinin, Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'a sızdırdığı iddiallar, CHP'yi yeniden dizayn etmek isteyen komplocu bir ekibin kurduğu kirli kumpas olduğu ortaya çıktı. Adı açıklanmayan, Ankara kökenli bir internet sitesi sahibi gazetecinin Rahmi Turan'a sızdırdığı "CHP içinde önemli bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü, Erdoğan'ın bu önemli isme CHP Kurultayı öncesi destek vaad ettiği" iddiaları geçtiğimiz Çarşamba günü Sözcü Gazetesi'nde isimsiz olarak yer almıştı.



CHP başta olmak üzere tüm siyasi partileri karıştıran görüşme iddiasına ilk günden itibaren tepki koyan Muharrem İnce, gece yarısı Rahmi Turan'ın İngiltere'den katıldığı TV programında adının geçmesi üzerine sosyal medyadan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu arada adı açıklanmayan bilgi kirliliğine neden olan gazetecinin aynı bilgileri yayınlatmak için gazeteci Uğur Dündar ile bir kaç köşe yazarına daha aynı iddiaları sızdırdığı ortaya çıktı.



Gece boyunca haber kanallarında canlı yayın tartışmalarına neden olan iddialarla ilgili olarak, Rahmi Turan tedavi için gittiği İngiltere'den canlı yayınlara katılarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi ve "Bir kusurumuz olduysa özür dilerim, bana bilgileri getiren kaynağımı şimdilik açıklamıyorum. Ama onunla dönüşte hesaplaşacağım" dedi. İşte geceye damgasını vuran tartışmalar.



Gazeteci Rahmi Turan, dün gece CNNTürk ve Habertürk kanallarında katıldığı canlı yayın programlarında Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce ise, "Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz" açıklamasında bulundu. İnce'nin açıklamaları sonrası Habertürk canlı yayınına bağlanan Turan, "Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmışım, pişman oldum" dedi

Sözca Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP kurultayı' ile ilgili görüştüğünü iddia eden yazısı siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiası hakkında "Doğrudur" ifadesini kullanırken, kim olduğu konusunda "İsim vermek istemem" demişti.

GAZETECİ TURAN'DAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR

Gazeteci Rahmi Turan, Habertürk canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Turan, haber kaynağının sorulması üzerine "Gazeteci kaynağını açıklar mı? Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim. Aynı bilgiler Uğur Düdar'a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yaptmışım, pişman oldum. Burda yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım." dedi.



"BENİM TANIKLIĞIM DEĞİL"

Gazeteci Rahmi Turan, konuya ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Programı moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a açıklamalarda bulundu.

Turan, "Şu anda Habertürk'ü izliyorum. Haber kaynağımı açıklarsam kaynağıma çok ayıp olmaz mı? Açıklarsam haber kaynağımı o haber nereden almışa kadar gidecek olay. Haber ilk geldiğinde yazmamayı tercih ettim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben Muharrem İnce diye iddia etmiyorum. Büyük baskılar gelince aktardım. Benim tanıklığım değil."

Arslan'ın haber kaynağına ilişkin ısrarları soruları üzerin Turan, "Ankara'dan gelen bir kişi, Saray'a yakın bir çevre. Saray'ın içinden değil. Meclis'teki bir AK Parti kulisi olabilir. Daha fazla ayrıntı vermeyeyim." ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR: SARAY'DAN KAYNAKLANDIĞINA İNANMIYORUM

Aynı iddia Uğur Dündar'a gitti diyen Turan'ın açıklamaları sonrası Gazeteci Uğur Dündar'da Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Muharrem İnce ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı.

