Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?



Türkiye'nin her yaz mevsiminde ciğerlerini kavuran orman yangınlarında yolsuzluk iddiaları ortalığı karıştırdı. Orman yangınları ile mücadelede yılların deneyimine sahip Türk Hava Kurumu uçaklarını, yeni bakan Ekrem Pakdemir'linin inat ve ısrarla devre dışı tutması kamuoyunun sert tepkisine neden oluyor. 'Kuşlar yuva yaptı', 'uçamıyor' iddialarına yanıt veren THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, HalkTv'den yaptığı açıklamada önemli iddialarda bulundu. Tüm dünyada THK'da bulunan yangın söndürme uçaklarının kullanıldığını söyleyen Duman yapılan son ihalede THK uçaklarının '100 litrelik yeni ek madde ile devre dışı bırakıldığını' söyledi.

ORMAN YANGINLARINI BİR SAATTE SÖNDÜRÜRDÜK

Türk Hava Kurumu eski yöneticisi Bayram Duman, orman yangınları yaşanırken THK’nın uçaklarının bekletildiğini ifade ederek, “Bizim uçaklarımız kişisel hırslar yüzünden hangarlardan çıkarılmıyor oysa bu yangınları biz bir saatte söndürürdük” dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlara karadan müdahale edilirken, havadan müdahalede yetersiz kalınıyor. Yangın söndürme çalışmalarında Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmamasına yönelik tepkiler sürerken, THK eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, THK uçaklarının 4 bin 900 litre kapasiteli olduğunu ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihaleyi 5 bin litre üzerinden yaptığını belirterek, “İhaleye Türk Hava Kurumu giriyor ancak başka uçaklarla giriyor” dedi.

Halk TV'nin özel haberine göre, Manavgat yangından bahseden Duman, “Oradaki yangın helikopter ile değil uçaklarla söndürülebilecek bir yangın. Helikopter yeterli değil” dedi.

Duman şunları söyledi:

"Türk Hava Kurumu’nun 9 tane uçağı var 6’sı faal hale getirilebilir. Bizim uçaklarımız kişisel hırslar yüzünden hangarlardan çıkarılmıyor oysa bu yangınları biz bir saatte söndürürdük. Niye Türk Hava Kurumu uçakları hala çağırılmıyor?"

BAKANLIĞIN BÜTÇESİ YÜZDE 27, 5 ARTMIŞ

Öte yandan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılındaki 40.303 milyar lira olan bütçesi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artışla 51,5 milyar lira olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı Bütçe Uygulama Esasları'na göre ise, Cari Transferler Ödenekleri başlığında yer alan Program Dışı Giderler'in içinde görülen Orman Genel Müdürlüğü'ne yardım şöyle görüldü:

İki gündür kontrol altına alınmayan yangınlara ilişkin değerlendirme yapan, Ormancılık Politikası Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmiş, ise “Yangınlarla mücadelede ilk yapılması gereken yangınların çıkmasını önlemek" diyerek son 5 yılda ile ondan önceki 5 yılın karşılaştırılması yaptığında yangın sayısında, yanan alan miktarında ve yangın başına düşen yanan alan miktarında ciddi artış olduğunu kaydetti.

YANGINLARIN ÇIKMASINI ÖNLEYEMEDİLER

Atmiş, "Fakat ne yazık ki Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda ülkede geçen kurak yaz sezonunu hesaba katmayarak, gereken önlemleri almayarak bu yangınların çıkmasını önleyemediler” diye konuştu.

“Üzülerek söylüyorum” diyen Atmiş, “Ne yazık ki bu beklenen bir şey ama Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı önlemini almıyor” ifadesini kullandı.

12 YILDA 29 BİN 965 ORMAN YANGINI

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi rakamlarını aktaran Prof. Dr. Atmiş, 2009-2020 yılları arasında, yani son 12 yılda 29 bin 965 orman yangınında 98 bin 950 hektar orman alanı yandı. 2020 yılında rekor kırıldığını ifade eden Atmiş, “3 bin 399 yangında 20 bin 971 hektar orman alanının yandı” dedi.

Prof. Dr. Atmiş şu bilgileri aktardı:

"Son beş yılda, yılda ortalama, 2 bin 771 yangında 11 bin 819 hektar orman yanmış. Önceki 5 yılın yıllık ortalaması ise 2 bin 492 yangında 6 bin 372 hektarmış. Yani iki dönem arasında yıllık ortalama yangın sayısı yüzde 11,2 artarken, yanan alan miktarı yüzde 85,5 artmış."