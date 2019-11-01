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Çiğli'de kaza | Aşırı hız can aldı, 2 ölü 1 yaralı var 

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Çiğli'de kaza | Aşırı hız can aldı, 2 ölü 1 yaralı var 

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

01 Kasım 2019 Cuma 21:51
Çiğli'de kaza | Aşırı hız can aldı, 2 ölü 1 yaralı var 

Çiğli'de kaza | Aşırı hız can aldı, 2 ölü 1 yaralı var 


Aşırı hız yaptığı iddia edilen araç, kontrolden çıkarak takla atarak yol kıyısındaki araca çarptı, araçta bulunan üç kişiden ikisi can verdi.

Feci kaza, akşam saatlerinde Çiğli Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olan 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

Otomobil, bir panoya çarparak dururken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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