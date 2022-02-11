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Çılgın projeden Katarlılara büyük ikramiye çıktı

AK Parti'nin çılgın projesi Kanal İstanbul planında bölgelere farklı kat imar izinleri verildi. Kişiye özel imar uygulamasında Katarlılar için 'Büyük Piyango' iddiaları var

11 Şubat 2022 Cuma 08:40
Çılgın projeden Katarlılara büyük ikramiye çıktı

Çılgın projeden Katarlılara büyük ikramiye çıktı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul projesi için hazırlanan askı tutanağına itiraz geldi. Oda, kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinde “malik”lerin yani hak sahiplerinin gizlendiğine dikkat çekti. “Kimlere özel imar verilecek” diye sordu.
   

Cumhuriyet Gazetesi'nden Dilan Ayırkan'ın haberine göre Kanal İstanbul manzaralı Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1, 2 ve 3. etap planlama sahası imar uygulaması askı tutanağı, 17 Ocak’ta İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesi yoluyla imar uygulaması yapılmasına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden itiraz geldi. İmar Yasası’nın 18. maddesi gereği imar uygulamasına alınan parsellerden yüzde 45’e kadar “Düzenleme Ortaklık Payı” (DOP) kesilebileceğini belirten Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “Kanal İstanbul imar uygulamasında DOP yüzde 45 olarak belirlenmiş. DOP oranının nasıl hesaplandığı askıya çıkarılan belgeler arasında yer almadığından, hesabın doğruluğu, hukuka uygunluğu kontrol edilemiyor. Askı ilanındaki eksik bilgiler nedeniyle gerçek DOP oranı bilinmiyor” diyerek askı tutanağına itiraz etti.

MALİK KISMINDA KİMİ KORUYORLAR?

Kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinde “malik” kısmının askıdaki belgelerde bulunmadığına dikkat çeken Oda, “Askıdaki cetvellerde maliklerin gizlenmesi uygulamasına, ülkemizde ilk kez rastlanmaktadır. Bu da kuşkuyu artırıyor. Bazı maliklere avantaj sağlanmış olması olasılığını gündeme getiriyor. İmar mevzuatı gereği herkese açık olması gereken bilgiler neden gizleniyor? Malik bilgileri saklanarak, Kanal İstanbul’da arazi toplayan uluslararası ve ulusal sermaye grupları ile siyasilerin deşifre olması mı engellenmektedir?” uyarısı yaptı.

Askıya çıkan imar planlarına göre bazı bölgelerden arsa alan “şanslı” kişilere 15 kat imar izni çıktı. Şanslı azınlık dışında kalan yerlere ise üç kat izin verildi.

AYRICALIKLI ADALAR KİMLERİN?

Kanal İstanbul’da 2, 4, 5, 6 kat imar hakları yanında bazı adalara 15 kat imar izni verildiğini belirten Oda, “ayrıcalıklı adaların” kimlere ait olduğunun açıklanmasını istedi. 18. madde uygulamasının iptal edilmesini gerektiğini ifade eden Oda, “Hukuk, mühendislik ve etik ilkelerine aykırı şekilde hazırlanmış Kanal İstanbul 18. madde uygulaması, anayasanın hukuk devleti ve eşitlik, temel haklardan sayılan mülkiyet hakkına yapılan ölçüsüz müdahale ilkelerine; AİHM kararlarına, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına açıkça aykırıdır” açıklaması yaptı.

1972’DEN BERİ UYGULANIYOR

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “Mülkiyet bilgilerinin gizlenmesi, ‘kişisel verilerin gizliliği kuralına’ dayandırılmaktadır. Ülkemizde 1972 yılından beri uygulanan arsa düzenlemelerinde askıya çıkarılan bilgiler kişisel bilgiler değil miydi” diye sordu. Kanal İstanbul’un askıya çıkan imar planlarında isimlerin yer almaması “Birileri korunuyor mu” sorusunu akıllara getirdi.

BÜYÜK PİYANGO KATARLILARA ÇIKTI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza’nın, talan ve ranta sebep olacağı gerekçesiyle tepki çeken Kanal İstanbul güzergâhından 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar emirinin annesinin arsa almasıyla ilgili, “Katar Emiri’nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?” demişti. 

Kanal İstanbul güzergâhında arsa alan isimler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun, 17/25 Aralık operasyonlarında tartışılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar gibi isimler bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Katarçılgın ProıjeKanal İstanbul
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