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CİMER'den o kadına cevap geldi | Boşuna zahmet etme

Maskesiz çıktığı çarşı gezisinde polis ekiplerinin uyarısına rağmen direnen kadın, kendini savunurken 'CİMER'e başvuracağım' sözlerine Ankara'dan anında cevap geldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:12
CİMER'den o kadına cevap geldi | Boşuna zahmet etme

CİMER'den o kadına cevap geldi | Boşuna zahmet etme


Her gün 30 bine yakın vatandaş yakalanıyor. 200'den fazla kişi bu virüs yüzünden can veriyor. Doktorlar, uzmanlar, yetkililer, güvenlik görevlileri ısrarla ve ısrarla maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda halkı uyarıyor. Tüm bunlara rağmen maske takmamakta ısrar edenlerin akıllara durgunluk veren tavırları görenleri hayrete düşürüyor. 
Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Olay, Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna deva edip kimlik vermeyeceğini söyledi.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, ‘bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi’ diye yanıt verdi. Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” şeklinde yanıt verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER’e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
CimerMaske
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