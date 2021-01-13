

Çin aşısına acil onay çıktı | Bakan Koca aşı oldu



Koronavirüsle mücadelede Türkiye'den önemli adım. Koronavirüs için acil kullanım onayı çıkarken, ilk aşı olanlar arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım. pic.twitter.com/eVGvJ00pa2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Basın toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Koca'ya Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı yapıldı.

Koca, aşı uygulamasının ardından "Herkesin aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek" dedi.



Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün" dedi.

AŞI İÇİN ACİL ONAY ÇIKTI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.



SON 24 SAATTE 173 CAN KAYBI

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığının kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

13 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

AŞILAMA CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘Acil Kullanım Onayı’ verdi. Gece gündüz demeden titizlikle çalışan personelimize, bilim insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Aşının kullanılmaya başlaması için çok emek verdiler. İlk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız" açıklamasında bulundu.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Tedarik planına uygun olarak aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve aşılamaya gideceklerdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Devlet büyüklerimizin de aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

