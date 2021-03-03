Çin aşısının etkinlik oranları açıklandı





Türkiye'de aylardır tartışılan Çin Aşısı'nın etkinliğiyle ilgili ilk bilimsel sonuçlar ilan edildi. Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 83.5, hastaneye yatış engelleme oranının ise 100 olduğu açıklandı. Her iki kolda da ölüm yaşanmadığı duyuruldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 4 ay önce başlayan çalışmaların detayları bilim çevreleri ile paylaşılacak. Söz konusu çalışma Sinovac ile ilgili ilk bilimsel sonuçları içeriyor.

Çin'in Sinovac aşısının Faz-3 çalışmaları Türkiye'de Ekim ayında başlamıştı.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" ifadelerine yer verildi.

Aşının yan etki sonuçları, etkinlik oranlarını Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova açıkladı.

Buna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83.5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.

Çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı.

Prof. Dr. Serhat Ünal, "Mutasyon konusunda aşının ne kadar etkilendiği yönünde elimizde henüz net bir veri yok" dedi.

EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

En çok görülen yan etkiler; yüzde 9,8 yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş, yüzde 2,4 titreme, lokal yan etkilerde en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6 olarak açıklandı.

ARA SONUÇLARI BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

İlk ara sonuçları aşılar getirilmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Etkinliği ilk sonuçlara göre yüzde 91,25 olarak duyurulmuştu. Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı.

İNAKTİF VİRÜS YÖNTEMİ İLE ÜRETİLDİ

Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş verdiği ve Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketi tarafından üretilen CoronaVac eski bir aşı üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemi ile üretildi. Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.