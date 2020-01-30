Çin'e küresel karantina | Vatandaşlarımız özel uçakla dönüyor



Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Korona virüs salgını 1 milyar 382 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesini adeta hayalete çevirdi. İnsanlar evlerine kapanırken ülkede maske sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etmek için ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri uçak gönderildi. Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun temaslarıyla Türkiye'ye getirilecek olan vatandaşlarımız için yoğun sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağı, Çin’den Türkler ve Azerileri Türkiye’ye getirmeye hazır. Uçaktan inecek personel ve yolcular doğrudan bir hastanede karantinaya alınacak. Özel bölüme şifreyle girilecek.

UÇAKTA YOLCULUĞA SIKI KURALLAR

- SAĞLIK Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü’nü de Vuhan’a özel olmak kaydıyla güncelledi.

- Uçağa gelmeden önce, tahliye edilecek kişilerden sağlıklı olduğuna dair (zorunlu kullanması gereken ilaçlar dahil) beyan alınacak. Vuhan Havalimanı’nda mümkün olursa bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

- Herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konulacak. Aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına izin verilmeyecek.

EN UZAK PİSTE İNİŞ, ACİL NAKİL

- Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaşacak. Yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlar için de özel tahliye yöntemi uygulanacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi”ne uygun olarak temizlenecek.

HASTANEDE KARANTİNA

- Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin’den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

Çin'de hızla yayılan 'koronavirüs' salgını nedeniyle çeşitli şehirlerde farklı amaçlarla bulunan bazı Türkler, yaşadıkları endişe nedeniyle Türkiye'ye dönüş planlarını erkene çekti. Ticaret için Çin'in Tianjin şehrinde bulunan ve bu sabah uçakla İstanbul'a gelen Erdal Çevik, "Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" diye konuştu. Pekin'de yaşayan oğlunu ziyaret eden Afet Gümüşel ise "Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin ve sessiz bir şehir olduğunu hiç görmedim" dedi.



Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı.

81 BİN 947 KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

ÇİN'DEN 5 UÇAK TÜRKİYE'YE GELDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik termal kameralı önlemler bugün de devam etti. Çin'den 2'si Pekin olmak üzere Xian, Guangzou ve Şangay'dan toplam 5 uçak sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

TÜRKLER ENDİŞEYE KAPILDI

Yolcuların çoğunluğu Çinli turistlerden oluşurken, bazı Türk vatandaşları da koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıkları için Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi. İstanbul'a gelen bazı Türk vatandaşları havalimanında basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

"NORMALDE BİR AY DAHA KALACAKTIK"

Pekin'den gelen Erdal Çevik, ticaret için Çin'in Tianjin şehrinde olduğunu ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Çevik, "Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı, kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" dedi.

"PEKİN'İ HİÇ BU KADAR SAKİN GÖRMEDİM"

İki ay önce Çin'de yaşayan oğlu, gelini ve iki torununu ziyaret için Pekin'e giden Afet Gümüşel de koronavirüs nedeniyle ailesinin hiç dışarı çıkmadığını bütün önlemleri aldığını söyledi. Gümüşel, yaşadıklarını ve izlenimlerini şu şekilde anlattı: "Hijyen dahil bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Biri 9 aylık, diğeri 4 yaşında iki torunum var. Onları da buraya getirmek istedik ama evde de önlem amaçlı bulunabilir dedik. Türk Büyükelçiliği de her zaman yanımızda oldu ve bizleri bilgilendirdi. Bu nedenle torunlarımızı getirmeye gerek kalmadı. Benim de sürem bittiği için dönmek zorunda kaldım.

Oğlum, gelinim ve torunlarım Pekin'de kalmaya devam edecek. Ancak ilerideki duruma göre onların da gelme ihtimali olabilir. Bütün okullar bir süre kapalı olacak. Hani orada durmaktansa belki tatil amaçlı gelebilirler. Orada ilk zamanlarda Türk arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin'e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve hiç bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin'de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor."

"BİR HAFTA BOYUNCA OTELDEN ÇIKAMADIM"

Çin'de ticaret için bulunan Abdulkadir Değirmenci de Wuhan aktarmalı olarak önce Guangzhou'ya oradan da Pekin'e gittiğini, Wuhan Havalimanı'nda 3 saat bulunduğu için de daha sonraki seyahatlerinde sıkı kontrollerden geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Değirmenci, "Orada insanlar çok tedirgin. İnsanlar hiç dışarıya çıkmıyor. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda görevli Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı termal kameralı kontrollerde bugün de herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı.

