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Cipi denize attı, arkasına bile bakmadan yürüdü gitti

Urla'da bir vatandaş kullandığı lüks cipini denize atarak üzerinde sadece şortuyla yüreyerek olay yerinden uzaklaştı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 15:04
Cipi denize attı, arkasına bile bakmadan yürüdü gitti

Cipi denize attı, arkasına bile bakmadan yürüdü gitti



İzmir'in Urla ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, Urla’da bulunan Karantina Adası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekledi. Bu esnada aracı ve kendisini fark eden bir vatandaş, cep telefonunun kamerasını açarak kayda girdi.

Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize sürdü. Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.


Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılı

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