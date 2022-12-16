CNNTürk'te sarılma tiyatrosu alay konusu oldu

AKP iktidarına verdiği açık destekle yandaş medya yayıncılığının öncülüğüne soyunan CNNTürk'te Akşener - İmamoğlu'nun sarılma görüntüleri tekrar tekrar verilerek seçim analizi yapılmaya çalışması izleyenleri hayrete düşürdü.

İktidara yakın CNN Türk ekranları, yine uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu. Kanalda yayımlanan programda, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldığı anlar "samimiyetsiz" bulundu ve "üzülme sarılması"nın nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.



İmamoğlu'nun kararı İBB binasındaki makamında öğrendiği sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bulunuyordu. Kararın duyurulmasıyla birlikte Akşener, yerinden kalkıp İmamoğlu'na sarılmıştı. Bu sırada ortaya çıkan bir fotoğraf ise AKP çevrelerinde günlerdir tartışılıyor. İmamoğlu ve Akşener'in güldükleri anı gösteren o fotoğraf CNN Türk'teki Gece Görüşü programının da gündemi oldu.

Programın "yorumcu"larından, iktidara yakınlığıyla bilinen Melik Yiğitel, iki ismin fotoğraftaki görünüşlerine "üzülme sarılmasının böyle olamayacağını" söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine sunucu Hande Fırat "Üzülme sarılması nasıl olur?" diyerek Yiğitel'den bunu göstermesini istedi. Yiğitel, Hande Fırat'ın talebi üzerine oturduğu yerden bir diğer yorumcu Zafer Şahin'in omzuna doğru elini uzattı ve "Alırsın kafasını..." diyerek tarif etmeye çalıştı. Ancak Fırat, Yiğitel'den bunu ayağa kalkıp kendisiyle birlikte göstermesini istedi.

O sırada ortaya çıkan ilginç görüntü sosyal medyada gündem haline geldi.

