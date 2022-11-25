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Çocuklar Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?

Çocukların okul çağı dönemi yaşam boyu devam edecek olan davranışların büyük ölçüde oluştuğu dönemdir. 

25 Kasım 2022 Cuma 09:15
Çocuklar Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?

Çocuklar Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli? 

Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi. 

Bu sebeple büyüme gelişmenin hızlı olduğu bu dönemde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeleri oldukça önem taşımaktadır. Besin ögelerinin gereğinden az veya çok alınması büyüme gelişmeyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Yetersiz besin tüketimi çocuklarda dikkat eksikliğine ve öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir. Gelişim geriliği, demir eksikliği anemisi ve diş çürükleri gibi problemler de çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarına bağlı görülen sorunlardandır. Çocukların beslenmesi yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye ve kiloya göre değişiklik göstermekle birlikte karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller dengeli olacak şekilde beslenme düzenleri planlanmalıdır. 

Çocuklarda en çok görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri kahvaltı öğününün atlanmasıdır. Günün önemli bir öğünü olan kahvaltıda protein kalitesi en yüksek besin olan yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ekmeği ve mevsim sebzelerinin yanında omega 3 yağ asitinden zengin olan ceviz tüketimi örnek bir kahvaltı tabağı olabilir. Kahvaltıda tatlı tüketmek istediklerinde ise uygun porsiyonlarda tahin-pekmez veya baldan yardım alınabilir. Ara öğünlerde ulaşımı kolay olan bisküvi, kurabiye, cips, gazlı içecekler yerine meyve, yoğurt, badem, ceviz, fındık gibi kabuklu yemişlerin tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçim olacaktır.  

Kahvaltıdan sonraki öğünlerde protein gereksinimini tamamlayabilmek için haftada 2 gün balık olacak şekilde et, tavuk veya köfteden bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Enerji, magnezyum, selenyum, diyet posası ve B grubu vitamin gereksinimlerini karşılayabilmek için ekmek ve tahıl tüketimi önemlidir. Günlük beslenmelerinde sebze meyve tüketimine de yer verilmelidir. Çocukların beslenmesinde patates kızartması, cips, alkollü içecekler, sosis, salam, asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durması sağlıkları açısından yararlı olacaktır. 
 

Son Güncelleme: 25.11.2022 11:03
Anahtar Kelimeler:
Beslenme
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