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Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 10’uncu gününde 25’e yükseldi.

Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 10’uncu gününde 25’e yükseldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:23
Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor

Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin, Diyarbakır'da HDP binasının önünde gerçekleştirdiği evlat eyleminde aile sayısı 10’uncu günde 25'e yükseldi. 8 yıl önce oğlu Mehmet Tokay’ın kaybolduğunu belirten Ömer Tokay, ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

Sekiz yıl önce oğlu 14 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan Ömer Toktay da (sağda) eyleme katıldı.

8 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik havasıyla Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi.

"14 YAŞINDA OĞLUM GİTTİ"

Baba Ömer Tokay, "Mehmet 8 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıftayken gitti, şu an 22 yaşında. Oğlum ilk önce internet üzerinden görüştükleriyle Şırnak’a gitti, orada il başkanı ile görüşerek hücre evine gönderildi. Ekiplerini tamamladıklarında götürdüler. Çocuğumun gelmesini istiyorum" dedi.
 

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