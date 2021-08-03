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Çökertme tahliye ediliyor | Alevler termik santrale yaklaştı

Türkiye alevlere teslim oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın açıkladığı uçak ve helikopter sayılarına rağmen bir türlü söndürülemeyen Milas Çökertme'deki yangın daha vahim bir hal aldı.

03 Ağustos 2021 Salı 21:03
Çökertme tahliye ediliyor | Alevler termik santrale yaklaştı

Çökertme tahliye ediliyor | Alevler termik santrale yaklaştı



Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki yangın kontrolden çıktı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının Termik Santrale doğru yöneldiğini belirterek tehlikenin ciddiyetine dikkat çekti. Bu arada yön değiştiren rüzgarın da etkisiyle yeniden yükselen alevler yüzünden Çökertme'nin tahliye edilmeye başladığı açıklandı.

Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağıyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Helikopter geliyor ama yetersiz. Uçakların gelmesi gerekiyor, önceki gün iki uçak sortisi dışında orman yangınına uçak müdahale edilmedi. Bugün sabah saatlerinde üzerimizden iki yangın söndürme uçağı geçti, biri Marmaris, diğeri de Köyceğiz tarafına gitti, biz bu sabahı uçak müjdesi sabahı olarak bekledik ama gelmedi." dedi.

28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesi'ne dayandı.

Şiddetini artıran alevler nedeniyle ünlü Çökertme koyundaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Alevler, Geren mevkiinde akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.
 

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Son Güncelleme: 03.08.2021 21:46
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıçökertmeMuğlaMilas
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