Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
İstanbul Maltepe'de CHP 'Milletin Sesi' mitinginde konuşan Nusret Güllü adlı yurttaş çektiği ekonomik zorluklara vurgu yaparak isyan etti. Yurttaşın çöpten bulduğunu söylediği terliği ayağından çıkarıp göstermesi dikkat çekti.
,
Şimdi domates de 20-25 lira oldu, o ezik domatesi de atmıyorlar artık" derken çöpün kenarından bulup giydiği terliği ayağından çıkararak miting alanındaki yurttaşlara gösterdi.
Nusret Güllü sözlerini "Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı, artık dur demenin vakti geldi. Gözümüz açıldı" diyerek sonlandırdı.