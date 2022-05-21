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Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi

Milletin Sesi Mitingi'nde Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan kağıt toplayıcısı Nusret Güllü adlı yurttaş ayağındaki terliklerden birini çıkararak iktidara seslendi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:14
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi

Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi



İstanbul Maltepe'de CHP 'Milletin Sesi' mitinginde konuşan Nusret Güllü adlı yurttaş çektiği ekonomik zorluklara vurgu yaparak isyan etti. Yurttaşın çöpten bulduğunu söylediği terliği ayağından çıkarıp göstermesi dikkat çekti.

Eskiden davul zurna çaldığını daha sonrasında çekçek çektiğini fakat hükümetin buna da engel olduğunu anlatan yurttaş "Çekçeğimizi de davulumuzu da elimizden aldılar bize ekmek bırakmadılar. Pazarlarda attıkları artıkları toplayarak geçiniyorduk.

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Şimdi domates de 20-25 lira oldu, o ezik domatesi de atmıyorlar artık" derken çöpün kenarından bulup giydiği terliği ayağından çıkararak miting alanındaki yurttaşlara gösterdi. 

Nusret Güllü sözlerini "Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı, artık dur demenin vakti geldi. Gözümüz açıldı" diyerek sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ChpMaltepeMilletin SesiMiting
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