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Çorlu'da AVM önünde korkunç infaz 

Alışveriş için evden çıkan yeni evli Alperen Kahraman, eşinin amcası tarafından bebeğinin gözü önünde öldürüldü. 

Çorlu'da AVM önünde korkunç infaz 

Alışveriş için evden çıkan yeni evli Alperen Kahraman, eşinin amcası tarafından bebeğinin gözü önünde öldürüldü. 

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
Çorlu'da AVM önünde korkunç infaz 

Çorlu'da AVM önünde korkunç infaz 


Eşi Melisa Kahraman ve bebeği ile birlikte alışverişe çıkan Alperen Kahraman, AVM önünde ana caddede saldırıya uğradı. Eşinin amcası olan Durmuş Sepetçi adlı saldırganın kurşunlarıyla yere yığılan Kahraman olay yerinde can verdi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor... Saldırı sırasında yoldan geçen iki kişi  de seken kurşunlarla yaralandı. İşte o haberin ayrıntıları.. 

HERŞEY BİR ANDA OLDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki Alperen Kahraman, alışveriş için cadde üzerinde yürürken, eşinin amcası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi ve bebeğiyle yürüyen genç baba, ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu. Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Açılan ateş sırasında yoldan geçen 2 kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı..


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşi ve bebeğinin önünde eşinin amcası olduğu kaydedilen kişi tarafından vurulan 19 yaşındaki genç öldü.

Korkunç olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde eşi Melisa Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile bir süre yürüyen Alperen Kahraman, bir iş yerinin önüne geldiği sırada eşinin amcası olduğu kaydedilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Alperen Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında yoldan geçen 2 kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Durmuş Sepetçi adlı şüpheliyi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek konu hakkında bilgiler aldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Alperen Kahraman’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


CİNAYET ANI KAMERADA

Bu arada genç babanın hayatını kaybettiği korkunç saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre eşi ve bebek arabasındaki bebeği ile cadde üzerinde yürüdüğü görülen Alperen Kahraman iş yerine gireceği sırada kameranın açısına giren Durmuş Sepetçi tarafından ateş edilerek vuruluyor. Alperen’in yere düştüğü anlarda eşi ise iş yerine sığınarak kaçıyor. Alperen’i vurduktan sonra iş yerine de giren şüphelinin daha sonra elindeki silahla çıkarak uzaklaştığı görülüyor. Gözlerinin önünde eşi vurulan ve bir süre iş yerinden çıkamayan Melisa Kahraman’ın katil zanlısı uzaklaştıktan sonra dışarıya çıkarak bebek arabasındaki bebeğini aldığı görülüyor. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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