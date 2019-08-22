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Çorlu'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor...

Çorlu'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor...

22 Ağustos 2019 Perşembe 01:18
Çorlu'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı

Çorlu'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı


Tekirdağ Çorlu karoyoyu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden yardım amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede tüm tesisleri sardı.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Büyüyen yangın nedeniyle metrelerce yükselen alevler, gecenin zifiri karanlığını aydınlatırken kilometrelerce uzaktan da gözlendi. Gelen yoğun ihbarlar üzerine bölgeye ilçelerden de destek istenerek polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangında zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağçorluYangın
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