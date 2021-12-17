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Çorum Bayat'ta deprem oldu | Bayat 4.2 ile sallandı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Sağpazar bölgesinde saat 12.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Aralık 2021 Cuma 12:55
Çorum Bayat'ta deprem oldu | Bayat 4.2 ile sallandı

Çorum Bayat'ta deprem oldu | Bayat 4.2 ile sallandı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Sağpazar bölgesinde saat 12.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Çorum öğle üzeri 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem saat 12.28'de meydana geldi.

Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Bayat ilçe merkezi ile Sağpazarı, Sarayköy, Kapaklı, Karaevliya, Bozkır gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem geniş bir alanda hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.12.17 12:28:32  40.4855   34.2067        5.0      -.-  4.2  4.0   SAGPAZAR-BAYAT (CORUM)                            İlksel
2021.12.17 12:25:48  37.9260   29.2765       17.4      -.-  1.5  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel
2021.12.17 12:02:16  37.9268   27.0353        1.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.17 11:53:12  40.8378   31.3860        7.3      -.-  1.8  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 İlksel
2021.12.17 11:44:20  40.5603   34.9070        5.0      -.-  2.0  -.-   OMERBEY-(CORUM)                                   İlksel
2021.12.17 11:40:38  41.1192   43.8977        3.0      -.-  2.2  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.12.17 10:55:26  37.9132   27.1955        5.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.17 10:39:22  38.3792   39.3932        1.1      -.-  1.9  -.-   YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG)                          İlksel
2021.12.17 10:10:10  41.0963   43.8532        5.0      -.-  2.8  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.12.17 09:59:27  38.9913   42.1503       20.4      -.-  1.9  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             İlksel
2021.12.17 09:49:57  39.0393   37.3603        0.0      -.-  1.6  -.-   TURNALI-KANGAL (SIVAS)                            İlksel
2021.12.17 07:55:12  37.0333   28.1210        5.0      -.-  1.7  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel
2021.12.17 05:48:04  37.7055   26.0023        5.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.17 05:29:10  38.0158   27.0147        3.9      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.17 05:01:32  37.1090   35.7002       13.6      -.-  1.9  -.-   TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2021.12.17 04:49:36  38.8412   26.9400        9.5      -.-  1.4  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.17 04:30:34  37.9968   31.3505        8.7      -.-  2.2  -.-   YENIKOY-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)                   İlksel
2021.12.17 04:07:41  37.8220   27.1943       11.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.17 03:49:01  38.9652   26.4002       14.0      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.12.17 02:42:58  37.2932   28.2108        2.5      -.-  1.4  -.-   YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)                      İlksel
2021.12.16 23:34:59  35.1890   25.1860        5.3      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.12.16 23:24:15  41.1508   43.9253        5.0      -.-  2.3  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.12.16 23:18:44  39.0015   30.1792        7.7      -.-  2.0  -.-   BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.12.16 22:16:40  35.1020   25.2478        4.3      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
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