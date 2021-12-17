Çorum Bayat'ta deprem oldu | Bayat 4.2 ile sallandı
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Sağpazar bölgesinde saat 12.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum öğle üzeri 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem saat 12.28'de meydana geldi.
Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Bayat ilçe merkezi ile Sağpazarı, Sarayköy, Kapaklı, Karaevliya, Bozkır gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem geniş bir alanda hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.12.17 12:28:32 40.4855 34.2067 5.0 -.- 4.2 4.0 SAGPAZAR-BAYAT (CORUM) İlksel
2021.12.17 12:25:48 37.9260 29.2765 17.4 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.17 12:02:16 37.9268 27.0353 1.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 11:53:12 40.8378 31.3860 7.3 -.- 1.8 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2021.12.17 11:44:20 40.5603 34.9070 5.0 -.- 2.0 -.- OMERBEY-(CORUM) İlksel
2021.12.17 11:40:38 41.1192 43.8977 3.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.17 10:55:26 37.9132 27.1955 5.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 10:39:22 38.3792 39.3932 1.1 -.- 1.9 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.12.17 10:10:10 41.0963 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.17 09:59:27 38.9913 42.1503 20.4 -.- 1.9 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.17 09:49:57 39.0393 37.3603 0.0 -.- 1.6 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2021.12.17 07:55:12 37.0333 28.1210 5.0 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2021.12.17 05:48:04 37.7055 26.0023 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.17 05:29:10 38.0158 27.0147 3.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 05:01:32 37.1090 35.7002 13.6 -.- 1.9 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.12.17 04:49:36 38.8412 26.9400 9.5 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 04:30:34 37.9968 31.3505 8.7 -.- 2.2 -.- YENIKOY-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.12.17 04:07:41 37.8220 27.1943 11.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 03:49:01 38.9652 26.4002 14.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 02:42:58 37.2932 28.2108 2.5 -.- 1.4 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.12.16 23:34:59 35.1890 25.1860 5.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.16 23:24:15 41.1508 43.9253 5.0 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.16 23:18:44 39.0015 30.1792 7.7 -.- 2.0 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.12.16 22:16:40 35.1020 25.2478 4.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel