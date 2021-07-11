Çorum'da deprem, Sungurlu 4.3 ile sallandı
Çorum'un Sungurlu ilçesi Korku mahallesi yakınlarından gece yarısı saat 00.53 sularında meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı.
Deprem Çorum ve Yozgat il merkezleri ile çok sayıda ilçede hissedildi. Deprem sonrası bölgede hasar meydana gelip gelmediği konusunda henüz bir açıklama yok..
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.11 00:53:26 40.0947 34.4833 3.6 -.- 4.2 4.3 KORKU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.07.11 00:13:11 40.7650 31.6807 4.9 -.- 1.2 -.- YAZIOREN-(BOLU) İlksel
2021.07.10 23:40:26 38.6373 43.4093 30.4 -.- 1.6 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2021.07.10 23:21:12 37.8643 26.9385 7.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 23:09:36 39.4612 44.0322 3.2 -.- 2.5 -.- KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2021.07.10 23:07:04 37.8335 26.8995 14.4 -.- 3.2 3.3 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 23:03:35 37.7882 26.8833 14.2 -.- 3.7 3.8 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 22:56:39 36.2758 27.0870 10.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.10 22:47:02 36.3848 27.2498 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.10 22:19:16 38.9445 26.0483 9.1 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 21:56:36 38.9438 26.0647 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 21:34:09 38.8830 26.8153 9.3 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 20:35:35 38.9518 26.0162 9.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 20:14:57 41.1307 39.9473 22.1 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2021.07.10 20:07:54 38.9590 26.0388 9.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 19:53:22 38.9355 26.0805 4.6 -.- 3.3 3.4 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 19:42:34 36.2832 27.1515 23.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.10 19:38:18 36.4308 27.0640 7.5 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.10 19:36:24 38.9557 26.0702 9.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 19:25:47 36.3307 27.1947 2.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel