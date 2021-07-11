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Çorum'da deprem, Sungurlu 4.3 ile sallandı

İç Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 00:55
Çorum'da deprem, Sungurlu 4.3 ile sallandı

Çorum'da deprem, Sungurlu 4.3 ile sallandı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Korku mahallesi yakınlarından gece yarısı saat 00.53 sularında meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yer kabuğunun 3.6 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Çorum ve Yozgat il merkezleri ile çok sayıda ilçede hissedildi. Deprem sonrası bölgede hasar meydana gelip gelmediği konusunda henüz bir açıklama yok..

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.11 00:53:26  40.0947   34.4833        3.6      -.-  4.2  4.3   KORKU-SUNGURLU (CORUM)                            İlksel
2021.07.11 00:13:11  40.7650   31.6807        4.9      -.-  1.2  -.-   YAZIOREN-(BOLU)                                   İlksel
2021.07.10 23:40:26  38.6373   43.4093       30.4      -.-  1.6  -.-   ASIT-(VAN)                                        İlksel
2021.07.10 23:21:12  37.8643   26.9385        7.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.10 23:09:36  39.4612   44.0322        3.2      -.-  2.5  -.-   KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel
2021.07.10 23:07:04  37.8335   26.8995       14.4      -.-  3.2  3.3   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.10 23:03:35  37.7882   26.8833       14.2      -.-  3.7  3.8   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.10 22:56:39  36.2758   27.0870       10.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.10 22:47:02  36.3848   27.2498        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 22:19:16  38.9445   26.0483        9.1      -.-  4.3  4.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 21:56:36  38.9438   26.0647        7.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 21:34:09  38.8830   26.8153        9.3      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.10 20:35:35  38.9518   26.0162        9.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 20:14:57  41.1307   39.9473       22.1      -.-  2.3  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel
2021.07.10 20:07:54  38.9590   26.0388        9.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 19:53:22  38.9355   26.0805        4.6      -.-  3.3  3.4   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 19:42:34  36.2832   27.1515       23.6      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:38:18  36.4308   27.0640        7.5      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:36:24  38.9557   26.0702        9.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 19:25:47  36.3307   27.1947        2.7      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
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