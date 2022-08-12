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Çorum'da korkutan deprem | Çorum 4.2 ile sallandı

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:47
Çorum'da korkutan deprem | Çorum 4.2 ile sallandı


Çorum'da korkutan deprem | Çorum 4.2 ile sallandı



Çorum’da sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50 kilometre altında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Çatak olarak duyurdu.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.12 09:07:11  40.6922   34.8430        5.0      -.-  4.1  4.2   CATAK-(CORUM)                                     İlksel
2022.08.12 08:37:59  40.6598   29.1545        0.0      -.-  1.5  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel
2022.08.12 08:35:24  37.0910   28.5027        3.8      -.-  2.2  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2022.08.12 08:15:23  37.1363   28.5022        8.1      -.-  1.5  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.08.12 06:01:12  38.4680   30.8878       10.3      -.-  1.5  -.-   KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2022.08.12 05:53:15  36.0902   29.6885       40.0      -.-  1.2  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2022.08.12 05:47:37  36.4983   27.1738        6.3      -.-  3.5  3.5   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.08.12 03:43:15  38.4678   31.0393        6.7      -.-  1.2  -.-   YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA)                        İlksel
2022.08.12 03:40:40  37.0822   28.5032        7.8      -.-  1.3  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2022.08.12 02:40:22  38.7255   23.6637        9.5      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.08.12 02:21:06  37.0870   28.4993        8.6      -.-  1.7  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2022.08.12 01:52:42  37.9860   27.1722        6.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.12 01:27:40  40.2677   41.5868        7.1      -.-  2.3  -.-   KIRECLI-TORTUM (ERZURUM)                          İlksel
2022.08.12 01:17:21  39.4455   26.3485        3.3      -.-  2.0  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2022.08.12 01:14:45  35.8742   29.5047       29.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.12 00:43:19  40.5827   29.0028        4.2      -.-  1.4  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2022.08.12 00:35:26  38.3780   36.5413        4.6      -.-  1.3  -.-   TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI)                          İlksel
2022.08.12 00:32:17  40.5847   29.0085        4.6      -.-  1.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
Son Güncelleme: 15.08.2022 01:00
Anahtar Kelimeler:
Deprem
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