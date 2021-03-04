Cougar helikopterler 25 yılda 38 can aldı

Terörle mücadelede kullanılmak üzere Kara Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Fransa'dan satın alınan Cougar helikopterlerin sabıka dosyası oldukça kabarık. Üretildiği Fransa'da, uzun süre Fransız ordusu tarafından kullanılmayan Cougar'lar Fransa ve Afrika'da çok sayıda kaza kırım haberine konu oldu. Fransa'da bir bataklıkta amatör bir avcının vurarak düşürdüğü haberi uzun süre Türk kamuoyunda tartışıldı.



Cougar helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996'dan bu yana görev yapıyor. Bugün düşen de dahil Türkiye’de kullanılan Couger helikopterlerde 38 asker şehit oldu.

Alımına 1993’te karar verilen Cougar helikopterlerden öncelikle 20 adet satın alındı. Fransa’da üretilen Cougar’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatına 1996 yılından itibaren başlandı.

1995’te ikinci alım anlaşması yapıldı. Ankara’da TUSAŞ tesislerinde üretilen 30 adet Cougar helikopterlerin 20 tanesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılırken, kalanlar da Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine verildi.

Cougar helikopterler, toplamda 21 kişilik tam teçhizatlı personel taşıyabiliyor.

Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

1997 YILINDA 11 ŞEHİT

Cougar helikopterlerin karıştığı can kayıplı ilk olay 4 Haziran 1997’de yaşandı.

Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap bölgesinde füze ile vuruldu. Saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Helikopterlerin füze koruma sistemi olmaması nedeniyle Cougar tipi helikopterlerin tümü Batı’daki bölgelerde kullanılmaya başlandı.

Füze koruma sistemlerinin takılması sonrasında da tekrar Güneydoğu’daki askeri birliklerin kullanımına verildi.

2003 VE 2017 YILINDA 17 ŞEHİT ACISI

Cougar helikopterlerde can kayıplı ikinci olay Isparta Eğirdir’de 29 Nisan 2003'te yaşandı. Eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker yaşamını yetirdi. Bir asker de ağır yaralandı.

Şırnak’ta meydana gelen can kayıplı üçüncü olayda ise 13 asker hayatını kaybetti. Bu kazada, Tümgeneral Aydoğan Aydın’la birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş ve 1 üsteğmen yaşamını yitirdi.

2021'DE 10 ŞEHİDİMİZ VAR

Cougarların karıştığı can kayıplı dördüncü olayda ise 4 Mart 2021’de Bingöl’ün Tatvan ilçesinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 10 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.