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Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı

Başında cübbesi, sırtında hırkası ile her konuda, her konuda ahkam kesen Ahmet Mahmut Ünlü bu kez de, muhalefet partisi lideri Ümit Özdağ'ı hedef alan sözlerine sosyal medyadan tepki yağıyor.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:18
Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı


Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı


Üstüne oturduğu cemaat kürsüsünü AKP karşıtlarına söz yetiştirmek için kullanan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nın yeni hedefi Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ oldu. Kendisini 'Cennet'e gitme oteritesi' olarak gören Cübbeli Ahmet kendi zenginliğini ise kitaplarından kalan telifler olduğunu iddia etti. Cübbeli Ahmet. Prof. Dr. Ümit Özdağ'a 'Mossad ile ilişkili' iftirası atmaktan da çekinmedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü arasında 'zengin-fakir' tartışması ve 'cennete girme' tartışması çıktı. Tartışmanın sonucunda 'Cübbeli', Özdağ için, "Cennete girmen söz konusu değil" dedi.

İsmailağa Cemaati'nin ‘popüler’ ismi ve kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Fakir 500 sene evvel cennete giriyor, zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş, ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?" dediği video gündem oldu.

ÖZDAĞ O VİDEOYU ALINTILADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cübbeli Ahmet'in videosunu sosyal medyada alıntılayarak, "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?" yazdı.

Ardından bu kez Cübbeli Ahmet, Özdağ'ı alıntıladı.

Cübbeli, "Ey Ümit Özdağ! Benim babam 80 yılında Türkiye’nin demirinin yüzde 80’ini elinde bulunduracak derecede zengin idi. Ok Çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes’le özel şoförüm beni camilerde sohbete taşırdı" dedi.

“ZENGİN OLDUĞUMA DAİR ELİNDE BELGE VARSA ÇIKAR”

Zengin bir aileden geldiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, bunun ardından 28 Şubat'a atıfta bulunarak iflas etmelerinin nedeninin "cunta" olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

"Ama 28 Şubat cuntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım. Şu anda yüzden fazla matbu eserim bulunmaktadır. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım nisbi olarak fakir bitirdim. Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyet'e göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir."

"Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yoktur. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müsecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt’taki yüz metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmaktadır. Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmektedir. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum."

“CENNETE GİRMEN SÖZ KONUSU DEĞİL”

Mal varlığı beyanının ardından Özdağ'a "Mossad" ve "derin devlet" üzerinden cevap veren Cübbeli Ahmet, şöyle yazdı:

"Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir. Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!"

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:01
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli AhmetÜmit Özdağ
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