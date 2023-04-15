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Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu

15 Nisan 2023 Cumartesi 22:58
Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu


Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mehmet Ünlü, AKP'ye oy sağlamak için muhalefet partileri ile onlara gönül veren milyonları mezhep kışkırtıcılı yaparak inciten konuşmaya imza attı. 


Türkiye seçime hazırlanırken, AKP'nin destekçisi tarikat ve cemaatler de, siyasete soyundu. Liderler, vekiller, milletvekili adayları sahada ter dökerken, mimberden, sosyal medya hesaplarından taraftarlarına seslenen fenomen hocalar da AKP'nin değirmenine su taşıyor. Cübbeli Ahmet Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'na karşı açık açık 'mezhep' provokasyonu yaparak, bu konuda öncülüğü elinde tutuyor.

İsmailağa cemaatinin "ekran yüzü" Ahmet Mahmut Ünlü, bir kez daha siyasete soyundu. Mezhep kışkırtıcılığı yapmaktan çekinmeyen Ünlü, Saadet Partisi'nin Şii inancına sahip İran'la yakınlığından dolayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini öne sürdü. Ünlü, Saadet Partisi'ni destekleyenlerin de "ahirette hüsranla karşılacağını" savundu.

AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi'ni "mezhep"ler üzerinden hedef almaktan geri durmadı.


İktidara yakın Türkiye gazetesinin "İran'dan Saadet Partisi'ne skandal Suriye talebi: Çekilmenizi bekliyoruz" başlıklı haberini sosyal medya hesabından paylaşan Ünlü, Saadet Partisi'nin Kılıçdaroğlu’nu aday yaptırma çabasının İran kaynaklı olduğunu daha önce söylediğini hatırlatıp "Allah şerlerinden muhâfaza eylesin ve bu kafanın seçimi kazanması hâlinde devletimizin ne kadar zarar zevâle uğrayacağını bu milletin anlamasını nasîb eylesin" diye "dua" etti.

Açıklamasında, İran ve Türkiye'yi mezhepler üzerinden karşı karşıya getirmeye çalışan Ünlü, "İran Şîâ’sı Ehli Sünnet olan Müslüman Türk askerini tehdit olarak görüyor", "100 binden fazla Sahâbe’nin hepsine kâfir diyen, Ebû Bekr ve Ömer Efendilerimize bedduâ okuyan, Âişe annemize iftirâ eden, Kur‘ân’ımıza eksik diyen, namazı üçe indiren ve Muharrem ayı dışında Ramazân-ı Şerîf diye bir kutsalı olmayan İran Şîâ’sının Müslüman Türk askerinden rahatsız olması yadırganacak bir şey değildir. Çünkü onlarla bizim dînimiz bir değildir" gibi ifadeleri kullandı. 

Saadet Partisi'ni ve bu partiye oy verenleri de hedef alan Ünlü, açıklamasını "Artık Saadeti ve onun içinde bulunduğu hizibleri desteklemenin dînimiz ve vatanımız için ne büyük tehlikeler arz edeceğini düşünmeden rey verenlerin dünyâda ve âhirette ne büyük hüsrâna düşecekleri îzâha muhtâc değildir. Yüce Rabbimiz bu bâtılları tanıma husûsunda necib milletimize ferâset ihsân eylesin. Âmîn!" diyerek tamamladı.

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