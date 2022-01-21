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Cuma Namazı'nda 'Açız' çığlığı | Bütün camilerde duyuldu

Ekonomik krizin vurduğu dar gelirli ve yoksul ailelerin yaşadığı zorluklar artarken, bunalan vatandaşlar çıkış yolu arıyor,

21 Ocak 2022 Cuma 18:25
Cuma Namazı'nda 'Açız' çığlığı | Bütün camilerde duyuldu

Cuma Namazı'nda 'Açız' çığlığı | Bütün camilerde duyuldu

Hayat pahalılığının vurduğu geliri olmayan ailelerin çığlığı sonunda camilere ulaştı. Cuma namazında vaazın ortasında camiye giren kadın 'Biz açız aç' diyerek bağırdı.


Ekonomik krizin vurduğu dar gelirli ve yoksul ailelerin yaşadığı zorluklar artarken, bunalan vatandaşlar çıkış yolu arıyor,

Burdur'da bir kadın, Cuma namazı sırasında girdiği camide vaazına devam eden imama doğru "Biz açız aç!" diye bağırdı.

Burdur merkeze bağlı Pazar Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'ye giren bir kadın yurttaş, "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç" diye bağırmaya başladı.

Burdur Ajans'ta yer alan habere göre; bunun üzerine Z.D.'nin yanına giden cami cemaati, kadını dışarıya çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Habere göre, cami dışında bağırmaya devam eden kadın daha sonra gözlerden kayboldu.

Camiler arası merkezi sistem nedeniyle olay sırasında yaşananların sesinin tüm camilerde duyulduğu belirtiliyor.
 

VALİLİK: AÇIZ DİYE BAĞIRAN KADIN ALKOLLÜ

Bugün Burdur Merkez Ulu camide Z.D isimli kadının cami içerisinde vaaz sırasında "Açız" diye bağırması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Bugün Merkez Ulu Camide öğle namazı öncesi vaaz sırasında Z.D isimli kadının cami içerisine girip "Burada bir dünya emekli var açız aç" diye bağırdıktan sonra dışarıya çıkan ve ortadan kaybolan kadın Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucunda yakalandı.

İfadesi alınan Z.D ile ilgili olarask Burdur Valiliği yazılı bir açıklamada bulunarak "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş , vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 21.01.2022 19:05
Anahtar Kelimeler:
Cuma Namazı
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