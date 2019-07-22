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Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasoynda cumhuriyet tarihinin en büyük kalpazanlık olayı ortaya çıkarıldı..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasoynda cumhuriyet tarihinin en büyük kalpazanlık olayı ortaya çıkarıldı..

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu



Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte dolar ve TL sürüleceği yolundaki ihbarların artması polisi alarma geçirdi. Yapılan bir operasyonda cumhurilet tarihinin en büyük sahte basım olayı ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin içinde FETÖ'den ihraç edilen 1 komiserin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı. Kalpazanlık çetesinin FETÖ ile bağı araştırılırken vatandaşların bayram öncesi para alışverinde oldukça dikkatli olması isteniyor.. İşte o haberin detayları.

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı..

stanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti.

DİKKAT YÜKSEK GERİLİM HATTI PANOSU 

Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap çekti.

Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen miktarın, son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
KalpazanSahte DolarSahte ParaFETÖ
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